Z části Donbasu může být „Donnyland“. Už by měla vlajku i hymnu, píšou v USA

NYT s odvoláním na činitele obeznámené s vyjednáváním uvádí, že ukrajinští emisaři přišli poprvé s termínem, míněným z části jako vtip, aby přesvědčili Trumpovu administrativu s větší razancí zatlačit proti ruským územním nárokům. Moskva dává najevo, že hodlá bojovat, dokud nezíská celý Donbas a případný mír podmiňuje tím, aby se Kyjev vzdal té části, kterou doposud ovládá.
Ukrajina dává najevo, že se nehodlá oblasti vzdát. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně v prosinci naznačil ochotu ke kompromisu v podobě demilitarizované či otevřené ekonomické zóny, nad kterou by neměla žádná bojující strana plnou kontrolu. Ukrajinci naznačovali, že taková zóna by právě mohla nést název Donnyland na počest amerického prezidenta.
Donnyland by byl název pro oblast rozprostírající se na délce asi 80 kilometrů a šířce 65 kilometrů. Podle Ukrajinců tam žije asi 190 tisíc lidí, i když číslo je pravděpodobně nižší.
Politolog Samuel Charap z think tanku RAND Corporation se domnívá, že Ukrajinci se podbízením Trumpovi snaží získat bezpečnostní záruky. „Mít jakési Trumpovo imprimatur (záštitu) nad svobodnou ekonomickou zónou by podle mě pravděpodobně považovali za určitý odstrašující faktor,“ podotkl.
NYT podotýká, že Donnyland je dalším důkazem snah států apelovat na „ješitnost“ egocentrického šéfa Bílého domu s cílem získat na svou stranu mocné USA. Připomíná, že Polsko už v roce 2018 navrhovalo pojmenovat americkou základnu v zemi Fort Trump. Arménie a Ázerbájdžán loni zase v minulém roce při podpisu mírové smlouvy v Bílém domě nazvaly vytvořené dopravní spojení Trumpovou cestou pro mezinárodní mír a prosperitu.
List uvádí, že ukrajinští vyjednavači dokonce vytvořili pro Donnyland vlajku v zelené a zlaté barvě a národní hymnu pomocí ChatGPT. Není nicméně jasné, zda to americká strana vůbec viděla.
Zelenskyj kritizuje americké vyjednavače
Rusko říká, že akceptuje jen plnou legální kontrolu nad Donbasem. Začátek války s Íránem pozastavil mírové rozhovory. Zelenskyj doufá, že hlavní američtí vyjednavači, zvláštní Trumpův vyslanec Steve Witkoff, Trumpův blízký přítel a zvláštní vyslanec, a prezidentův zeť Jared Kushner brzy navštíví Ukrajinu.
Zelenskyj oba muže zkritizoval, že se zatím vydali jen do Moskvy, ale oficiálně nebyli v Kyjevě. „Je neuctivé přijet do Moskvy, a ne do Kyjeva, je to prostě neuctivé,“ prohlásil. „Chápu, že máme složitou logistiku. Pokud nechtějí, můžeme se setkat v jiných zemích,“ dodal.
„Neměli bychom z příjezdu Jareda a Wikoffa dělat nějakou zvláštní senzaci, protože především jsme s nimi v kontaktu,“ řekl dále ukrajinský prezident. „Jsou s námi v kontaktu po telefonu a právě po telefonu vyjadřují svou touhu pokračovat v komunikaci a jednáních.“