Pokud mě nezabijí Rusové, on ano. Válka násobí utrpení obětí domácího násilí

Sílu k tomu, aby opustila svého tyranského manžela, sbírala Kristina několik měsíců. V únoru se dohodla se svou matkou, že půjde bydlet k ní do vesnice. Jenže ta onemocněla covidem-19 a Kristina se rozhodla počkat, až se uzdraví.

A pak vypukla válka. Kristina zůstala uvězněná se svým násilnickým manželem v Mykolajivu. Byt opouští, jen pokud jdou nakoupit jídlo nebo se míří schovat do bombového krytu.

„Někdy nechci opustit bombový kryt, dokonce i když není poplach. Před dalšími lidmi mě alespoň nezbije,“ popsala své pocity listu The Kiev Independent. „Cítím to tak, že pokud mě nezabijí Rusové, on možná ano.“

Podle ní její muž začal být během války ještě násilnější. Jednou ji například udeřil do tváře, protože se mu zdálo, že se v krytu „usmívala příliš přátelsky“ na souseda.

Více týrání dětí i ohrožování zbraněmi

Pokud jde o domácí násilí, feministické a lidskoprávní organizace na Ukrajině pozorují nové trendy, které před válkou nebyly tak přítomné. Například bití dětí, jež někdy následně znepokojuje i samotné rodiče. „Obdrželi jsme hovory od rodičů, kteří páchají domácí násilnosti vůči svým dětem, zatímco před válkou se jich nedopouštěli. Volají nám, protože chtějí vidět, jakým způsobem to zastavit,“ říká Julija Anosovová z feministické organizace La Strada Ukraine.

Podle Anosovové též dostávají zprávy o mužích i ženách ohrožujících své partnery zbraněmi. Obecně se stres z bojových operací může negativně projevit v násilném chování vůči rodinným příslušníkům.

Podle zprávy agentury OSN pro rovnost pohlaví mají ženy na Ukrajině, které jsou oběťmi domácího násilí, omezené možnosti, jak kontaktovat policii. Například v Doněcké oblasti není policejní centrum, protože hlavní ředitelství sídlí v Mariupolu, který je silně poškozený a pod vládou Rusů.

Policejní specialisté zaměřující se na problematiku domácího násilí se navíc nyní věnují jiným záležitostem. To platí o policii jako celku. Strážci zákona například nemohou jít k oběti, protože je zrovna vyhlášen poplach.

Před válkou bylo též možné, aby násilník na příkaz policistů v průběhu deseti dnů musel opustit areál budovy, kde se nachází oběť. To lze nyní uskutečnit jen v těch oblastech, které jsou bezpečné. „Policie nemůže kvůli bojům přinutit násilníka opustit areál. Nemohou jej vyhodit během bombového útoku. Nemůže to učinit ani soud,“ podotýká Aljona Krivuljaková z La Strada Ukraine.

Dříve se ženy mohly uchýlit do útulků pro oběti domácího násilí. Ty jsou však nyní často přeplněné, protože slouží jako úkryty pro ženy a děti, které z jejich domovů vyhnala válka.

Pomoci mohou zdravotníci a vojáci

Podle Krivuljakové se mohou týrané ženy – pokud nemohou kontaktovat přímo policii – obrátit na zdravotníky, kteří mají povinnost jim pomoci a případy domácího násilí hlásit. Mohou též oslovit příslušníky ukrajinských ozbrojených sil. „Nemají pravomoc trestního stíhání, ale mohou zajistit pořádek,“ dodává.

Některé ženy nicméně naopak využily chaotické situace, aby před násilníky úplně utekly ze země. Stanné právo umožňuje matkách uprchnout s dětmi bez nutnosti mít souhlas druhého partnera.