VIDEO: Třicetiletý Ukrajinec se převlékl za bábušku, útěk za hranice mu nevyšel

Muže zadrželi na přechodu Novi Troiany na hranici s Moldavskem, kam o víkendu dorazila řidička osobního vozu s několika spolucestujícími. Při pasové kontrole upoutala pozornost pohraničníků žena zahalená v šátku, podle osobních dokladů ročník 1954.
Vyhýbala se komunikaci s policisty a odpovídala za ni řidička, která tvrdila, že jde o její známou. Když pohraničníci stařenku požádali o sejmutí šátku, ukázalo se, že se ve skutečnosti jedná o třicetiletého muže. Za pokus o nezákonné překročení státní hranice Ukrajiny mu hrozí pokuta, řidička čelí podezření z trestného činu.
Podobných případů ukrajinští pohraničníci za čtyři roky války s Ruskem zaznamenali už více než 50 tisíc. Vynalézavost nezná mezí: někteří se pokouší přeplavat Tisu do Rumunska, v Zakarpatské oblasti zase SBU nedávno zadržela muže, který „uklonisty“ pašoval nefunkčním plynovodem. Více než sedmdesát lidí už při útěku za hranice přišlo o život.
