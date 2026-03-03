VIDEO: Třicetiletý Ukrajinec se převlékl za bábušku, útěk za hranice mu nevyšel

  10:32
Ukrajinští pohraničníci už při pokusu o nelegální překročení hranice zadrželi více než padesát tisíc mužů v branném věku. Jedním z posledních byl třicetiletý chlap, který se do Moldavska pokusil přejít v přestrojení za jednasedmdesátiletou babičku.

Muže zadrželi na přechodu Novi Troiany na hranici s Moldavskem, kam o víkendu dorazila řidička osobního vozu s několika spolucestujícími. Při pasové kontrole upoutala pozornost pohraničníků žena zahalená v šátku, podle osobních dokladů ročník 1954.

Vyhýbala se komunikaci s policisty a odpovídala za ni řidička, která tvrdila, že jde o její známou. Když pohraničníci stařenku požádali o sejmutí šátku, ukázalo se, že se ve skutečnosti jedná o třicetiletého muže. Za pokus o nezákonné překročení státní hranice Ukrajiny mu hrozí pokuta, řidička čelí podezření z trestného činu.

Podobných případů ukrajinští pohraničníci za čtyři roky války s Ruskem zaznamenali už více než 50 tisíc. Vynalézavost nezná mezí: někteří se pokouší přeplavat Tisu do Rumunska, v Zakarpatské oblasti zase SBU nedávno zadržela muže, který „uklonisty“ pašoval nefunkčním plynovodem. Více než sedmdesát lidí už při útěku za hranice přišlo o život.

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Poplach na liberecké průmyslovce. Policisté prověřují nahlášení výbušniny

Policejní auto.

Policisté a hasiči zasahují v budovách Střední průmyslové školy v Liberci kvůli výhružnému e-mailu o údajném uložení nástražného výbušného systému. Studenti byli ze školy evakuování, mluvčí...

3. března 2026  10:41

Pavel vystoupí před Sněmovnou v novém složení po třech letech ve funkci

Prezident Petr Pavel ve Sněmovně na mimořádné schůzi svolané hnutím ANO. Jejím...

Poprvé v tomto volebním období vystoupí před poslanci prezident Petr Pavel. Ve funkci hlavy státu má za sebou tři roky z pěti a dorazí do Sněmovny, jejíž složení se výrazně změnilo po říjnových...

3. března 2026  5:55,  aktualizováno  10:35

V Bolívii rozkradli bankovky ze zříceného letadla, policie prohledává domy

Odklízení trosek letadla C-130 Hercules bolivijského letectva, které havarovalo...

Bolivijská policie už prohledala více než 20 domů ve snaze najít bankovky rozkradené po havárii vojenského letadla, které je přepravovalo. Centrální banka upřesnila, že všechny znehodnotí a nepůjdou...

3. března 2026  10:24

To by se nebožtíkovi líbilo. Hybnerová zpracovala téma tryzny jako oslavu života

Vanda Hybnerová v autorské inscenaci Funerál.

Jak proměnit studenou tryznu v zábavou nadupanou oslavu života? Herečka Vanda Hybnerová v autorské inscenaci Funerál, protkané černým humorem a poetickou nadsázkou, obrací pohled na smuteční událost...

3. března 2026  10:24

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco česká smetánka se chvěje v dubajských krytech a volá o pomoc, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. Musí obsloužit zástupy asijských a arabských byznysmenů, které salvy íránských raket...

3. března 2026  10:05

Starostové se bojí stavět. Pomůže „Baťův“ manuál, říká developer Kunovský

Hostem pořadu Rozstřel je Dušan Kunovský, majitel a zakladatel společnosti...

Stavebnictví má za sebou rekordní rok, ale trh je podle generálního ředitele Central Group Dušana Kunovského přehřátý a ceny stavebních prací vystřelily do neudržitelných výšin. Developer proto...

3. března 2026

Po útoku Íránu v Rijádu stahují Američané z některých ambasád své zaměstnance

Projíždějící auta poblíž diplomatické čtvrti v saúdskoarabském Rijádu (3....

Americké ministerstvo zahraničí nařídilo evakuaci zaměstnanců svých ambasád a jejich rodin v Kataru, Kuvajtu, Bahrajnu, Iráku a Jordánsku. Pokyn se týká personálu, jehož přítomnost není nezbytná pro...

3. března 2026  8:27,  aktualizováno  9:49

V Praze přistálo druhé letadlo s turisty z Blízkého východu. Čeká se i přílet dalších

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00...

V Praze přistálo v úterý krátce před 09:30 druhé letadlo společnosti Smartwings s českými turisty z Ománu. Bylo v něm zhruba 200 lidí. První spoj přistál již v po 02:00 ráno.

3. března 2026  2:15,  aktualizováno  9:33

Na Hradecku likvidují další chov s ptačí chřipkou, utraceno bude sedm tisíc kachen

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

V obci Nové Město na Hradecku začala před devátou hodinou likvidace chovu kachen s ptačí chřipkou. Utraceno bude přes 7000 ptáků. Likvidaci chovu, který je ve třech halách, by hasiči měli zvládnout...

3. března 2026  9:29

Pošta znovu zdraží své služby. Klienti si připlatí za doporučená nebo cenná psaní

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka se budova v Libni sice nabízí k...

Česká pošta od letošního dubna zdraží některé služby. Více lidé zaplatí například za poslání doporučeného či cenného psaní, dražší budou i cenné zásilky. Cena většinou vzroste o šest korun. Pošta už...

3. března 2026  9:26

Írán při jednáních upozorňoval, že může vyrobit 11 atomových bomb, řekl Witkoff

Ománský ministr zahraničních věcí Sajjid Badr bin Hamad Ál Búsajdí se setkal se...

Íránští zástupci během dřívějších jednání se Spojenými státy prohlásili, že mají 460 kilogramů na 60 procent obohaceného uranu, který by mohl být použit k výrobě jedenácti atomových bomb, řekl...

3. března 2026  9:24

