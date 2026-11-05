„Demokraté mluví o podpoře zcela jasně.“ Ukrajina doufá v zesílení pomoci

Zelenskyj podotkl, že v obou hlavních amerických stranách jsou politici, kteří Ukrajinu podporují, ale demokraté o této podpoře mluví zcela jasně. „Mluví o obnově vazeb mezi Spojenými státy a Evropou, které se v posledních letech trochu porušily, a bez nich je velmi těžké čelit (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi,“ řekl Zelenskyj v ukázce z rozhovoru s německým komikem a satirikem Janem Böhmermannem, který odvysílá německá televize ZDF.
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Vztahy ukrajinského prezidenta s Trumpem jsou napjaté. Šéf Bílého domu na Zelenského několikrát slovně zaútočil a opakovaně vyzval k výměně ukrajinského lídra. Také přijímá opatření, která podle jeho kritiků prospívají Rusku, jež největší konflikt v Evropě od druhé světové války v únoru 2022 rozpoutalo.
Zelenskyj doufá, že díky novému rozložení sil v americké politice „nastane větší mocenská rovnováha a nám se dostane větší podpory“. Domnívá se, že pokud Kongres v novém složení bude mluvit o silné finanční a zbrojní pomoci, tak jako to dělá Evropa, přivede to Putina k tomu, aby se zamyslel, zda má smysl dál bojovat.
Demokraté v úterních volbách, které se konaly v půlce funkčního období republikánského prezidenta Donalda Trumpa, získali většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu.
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Trump opakuje, že chce válku mezi Ruskem a Ukrajinou ukončit, jeho snahy však zatím hmatatelnější výsledky nepřinesly. Příští týden se v Abú Zabí uskuteční další kolo jednání zástupců Ruska a Ukrajina zprostředkované Spojenými státy. Naposledy se tyto rozhovory konaly v únoru, krátce poté se však pozornost Washingtonu upřela k Blízkému východu, kde USA a Izrael zaútočily na Írán.