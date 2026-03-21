Co je dnes na bojišti důležitější – drony, nebo dělostřelectvo?
Moderní technologie a zejména drony se dostaly na zcela novou úroveň. Dělostřelectvo ale nemůžeme jen tak odepsat. Artilerie je klasika všech minulých válek i naší dnešní reality. Právě díky útokům těžkého dělostřelectva lze získat na bojišti převahu. Řeknu to takto: drony i dělostřelectvo mají v moderní válce obrovský význam. Pokud se je podaří správně zkoordinovat, výsledek je skvělý. Ale drony jsou na rozdíl od dělostřelectva závislé na počasí. Když je špatné počasí nebo silný REB (radioelektronický boj, pozn. red.), drony nelétají, ztrácíte nad nimi kontrolu. I optická vlákna se mohou přetrhnout.
Na mír to nevypadá. Údery na Kyjev a infrastrukturu po celé Ukrajině ukazují, že Rusové chtějí v boji pokračovat.