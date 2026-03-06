Království za Toyotu Hilux. Češi dotáhli ukrajinským vojákům vlak plný teréňáků

Projekt Oksana. Česká iniciativa Dárek pro Putina přivezla vlakem na Ukrajinu přes sedmdesát terénních aut a sanitek. (5. března 2026) | foto: PETR TOPIČPetr TopičMAFRA

Adam Hájek
Petr Topič
,
  12:05
Od našich zpravodajů na Ukrajině - Více než půl kilometrů měřil nákladní vlak, kterým tento týden na Ukrajinu dorazil náklad více než sedmdesáti terénních aut a sanitek. Míří na východní frontu, kde se z aut stalo vysoce nedostatkové zboží. „Už bychom si mohli otevřít vlastní autobazar,“ vysvětluje Martin Ondráček z projektu Dárek pro Putina, který auta nakoupil a vypravil na Ukrajinu.

Kdyby sem teď přiletěla ruská raketa, jednou ranou zlikviduje podstatnou část československé pomoci Ukrajině. Na rozlehlém parkovišti kdesi v Zakarpatské oblasti se shromáždily desítky dobrovolníků, kteří poslední čtyři roky svého života investovali do obrany napadené země. Přijeli si sem pro auta.

V bledém březnovém slunci tu odpočívá dvaasedmdesát terénních vozů. Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Ford Ranger, Hyundai Santa Fe, VW Amarok... a také několik sanitek. Některé mají ještě švédské nápisy, jiné sloužily ve Zlíně. Auta mají za sebou 24 hodinovou cestu po železnici z Česka, teď je dobrovolníci rozvezou po celé frontě.

Vojáci potřebují auta, která si sami opraví drátem a kladivem.

Martin Ondráček, Dárek pro Putina

