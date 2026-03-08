VIDEO: Měsíce příprav, půlkilometrový vlak. Jak Češi dovezli na Ukrajinu 72 aut

  18:00
Iniciativa Dárek pro Putina dokončila přepravu 72 terénních vozů a evakuačních sanitek, které jsou nyní připraveny k nasazení na frontových liniích. Předmětem sbírky nebyla pouze auta, lidé se také složili na materiál pro zdravotníky. Spoluzakladatel iniciativy Dalibor Dědek již avizoval, že nákupy budou pokračovat.

Samotný transport techniky k ukrajinským hranicím představoval značnou výzvu. Vlakový konvoj s auty měřil 540 metrů a jeho celková hmotnost dosahovala 930 tun. „Palivo do všech (aut – pozn. red.) najednou stálo přes 140 000 korun,“ napsal Dárek pro Putina v pátek na síti X.

Projekt Oksana. Česká iniciativa Dárek pro Putina přivezla vlakem na Ukrajinu přes sedmdesát terénních aut a sanitek. (5. března 2026)
Projekt Oksana. Česká iniciativa Dárek pro Putina přivezla vlakem na Ukrajinu přes sedmdesát terénních aut a sanitek. (5. března 2026)
Projekt Oksana. Česká iniciativa Dárek pro Putina přivezla vlakem na Ukrajinu přes sedmdesát terénních aut a sanitek. (5. března 2026)
Doručení techniky předcházely podle organizátorů měsíce příprav. Vhodné vozy museli vyhledat, zakoupit a nechat odborně servisovat. Součástí výbavy konvoje bylo také 110 zdravotnických batohů a 102 bateriových stanic EcoFlow, které spolek ukázal ve videu. O převoz se postaralo 87 dobrovolných řidičů.

Království za Toyotu Hilux. Češi dotáhli ukrajinským vojákům vlak plný teréňáků

Spoluzakladatel organizace Dalibor Dědek na sociální síti připomněl, že bylo zpočátku těžké odhadnout zájem veřejnosti o sbírku na vozidla. „Věděli jsme, že padesát je absolutní minimum. Na Ukrajinu jsme jich teď dovezli 72. Zatím. Sbírka i nákupy pokračují,“ uvedl.

8. března 2026  14:44,  aktualizováno  18:01

VIDEO: Měsíce příprav, půlkilometrový vlak. Jak Češi dovezli na Ukrajinu 72 aut

Iniciativa Dárek pro Putina dokončila přepravu 72 terénních vozů a evakuačních sanitek, které jsou nyní připraveny k nasazení na frontových liniích. Předmětem sbírky nebyla pouze auta, lidé se také...

8. března 2026

8. března 2026  16:02

8. března 2026  15:59

