Samotný transport techniky k ukrajinským hranicím představoval značnou výzvu. Vlakový konvoj s auty měřil 540 metrů a jeho celková hmotnost dosahovala 930 tun. „Palivo do všech (aut – pozn. red.) najednou stálo přes 140 000 korun,“ napsal Dárek pro Putina v pátek na síti X.
Doručení techniky předcházely podle organizátorů měsíce příprav. Vhodné vozy museli vyhledat, zakoupit a nechat odborně servisovat. Součástí výbavy konvoje bylo také 110 zdravotnických batohů a 102 bateriových stanic EcoFlow, které spolek ukázal ve videu. O převoz se postaralo 87 dobrovolných řidičů.
Království za Toyotu Hilux. Češi dotáhli ukrajinským vojákům vlak plný teréňáků
Spoluzakladatel organizace Dalibor Dědek na sociální síti připomněl, že bylo zpočátku těžké odhadnout zájem veřejnosti o sbírku na vozidla. „Věděli jsme, že padesát je absolutní minimum. Na Ukrajinu jsme jich teď dovezli 72. Zatím. Sbírka i nákupy pokračují,“ uvedl.