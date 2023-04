Si stále nezvedá Zelenskému telefon, o čínském mírovém plánu pro Ukrajinu mlčí

V Pekingu si zahraniční státníci podávají dveře a často si s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem notují, naposledy brazilský prezident Lula da Silva.

Čína se zkrátka po dobrovolné covidové pauze vehementně tlačí do centra světového dění a často sklízí nepopiratelné úspěchy. To zásadní, o co Si Ťin-pching usiluje, tedy otřást základy transatlantické jednoty, se jí však – i přes nedávné kontroverzní výroky francouzského prezidenta Macrona v Pekingu – stále nedaří.