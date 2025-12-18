Řídí armádu jako firmu. Ukrajinská brigáda Chartija dala Rusům lekci u Kupjansku

Vsevolod Kožemjako, charkovský podnikatel a zakladatel brigády Chartija | foto: t.me/khartiia

Adam Hájek
  18:00
Jedna z mála dobrých zpráv pro Ukrajinu přišla minulý týden od Kupjansku. Armádě se zde podařil překvapivý výpad a v rozstříleném městě obklíčila asi dvě stě Rusů. Největší zásluhy na tom nese charkovská brigáda Chartija. Kde se vzala a proč je považována za jedno z nejefektivnějších ukrajinských uskupení?

Boje v Kupjansku jsou do značné míry zahaleny mlhou války a propagandy. Ruský ministr obrany Andrej Bělousov ve středu ujišťoval prezidenta Putina, že kdysi pětadvacetitisícové město padlo, protivník se prý jen marně pokouší o protiútoky.

„Skupina vojsk Západ obsadila strategicky významné město Kupjansk. Protivník se ho neúspěšně snaží získat zpět. Přes město vedly zásobovací trasy jednotek Ozbrojených sil Ukrajiny. Díky tomu nyní můžeme rozšířit nárazníkové pásmo v Charkovské oblasti a snížit hrozbu ostřelování severních oblastí Luhanské lidové republiky,“ uvedl Bělousov na kolegiu ministra obrany.

Na brigádu se díváme jako na firmu. Zisk představují zničení nepřátelé a technika a ztrátu – bohužel – naši padlí.

Vsevolod Kožemjako

Řídí armádu jako firmu. Ukrajinská brigáda Chartija dala Rusům lekci u Kupjansku

Vsevolod Kožemjako, charkovský podnikatel a zakladatel brigády Chartija

Jedna z mála dobrých zpráv pro Ukrajinu přišla minulý týden od Kupjansku. Armádě se zde podařil překvapivý výpad a v rozstříleném městě obklíčila asi dvě stě Rusů. Největší zásluhy na tom nese...

