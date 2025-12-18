Boje v Kupjansku jsou do značné míry zahaleny mlhou války a propagandy. Ruský ministr obrany Andrej Bělousov ve středu ujišťoval prezidenta Putina, že kdysi pětadvacetitisícové město padlo, protivník se prý jen marně pokouší o protiútoky.
„Skupina vojsk Západ obsadila strategicky významné město Kupjansk. Protivník se ho neúspěšně snaží získat zpět. Přes město vedly zásobovací trasy jednotek Ozbrojených sil Ukrajiny. Díky tomu nyní můžeme rozšířit nárazníkové pásmo v Charkovské oblasti a snížit hrozbu ostřelování severních oblastí Luhanské lidové republiky,“ uvedl Bělousov na kolegiu ministra obrany.
Na brigádu se díváme jako na firmu. Zisk představují zničení nepřátelé a technika a ztrátu – bohužel – naši padlí.