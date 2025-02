Aby na děti nelétaly ruské rakety. V Charkově mají novou podzemní školu

Ukrajina, která už téměř tři roky čelí ruské invazi, v rizikových regionech přešla na online výuku, protože nebylo možné zajistit bezpečnost školáků. Předloni začal Charkov budovat podzemní školy. Tu první pro zhruba 600 žáků otevřel loni v květnu, od září pak její kapacitu navýšil na více než tisíc míst.

V pondělí zprovoznilo toto ukrajinské město druhou podzemní školu, která nyní pojme 750 dětí. Po dokončení tohoto zařízení tam budou třídy pro tisícovku školáků.

„Jeden chlapec dnes řekl, že je to tady hezčí než doma. Nejdříve jsem nevěděl, jak na to reagovat. Pak jsem si uvědomil, že je to možná nejlepší ocenění. Znamená to, že jsme vytvořili místo, kde se děti cítí v bezpečí a šťastné,“ prohlásil charkovský starosta Ihor Terechov.

Terechov také uvedl, že děti, které nyní končí obdobu českého prvního stupně základní školy, se díky podzemní škole setkávají v jedné třídě vůbec poprvé. Do první třídy totiž děti nastoupily za pandemie nemoci covid-19, kdy školy přešly na domácí výuku a učení přes internet. Distanční výuka v Charkově pokračuje kvůli válce, kterou Rusko v únoru 2022 rozpoutalo vojenskou invazí na Ukrajinu.