Ukrajina s českou firmou dohodla výrobu dronů. Budou likvidovat ruské letouny

Ukrajinská zbrojovka UkrOboronProm se dohodla s českou firmou Air Team o společném vývoji a výrobě technologie pro zachycování vzdušných cílů. Na síti Telegram to dnes uvedl šéf ukrajinské zbrojařské společnosti Herman Smetanin.
Web Ukrajinska pravda píše, že firmy budou společně vyrábět takzvané stíhací drony, jejichž úkolem je likvidovat ruské bezpilotní letouny útočící na Ukrajinu.
„Česká republika je náš strategický partner. Máme řadu společných projektů, které už přinášejí výsledky. A mám radost ze začátku nového ambiciózního partnerství, které je v podmínkách moderního válčení mimořádně aktuální,“ uvedl na sociální síti Smetanin, který podle médií také zveřejnil fotografie ze setkání s českou firmou. „Děkuji partnerům za spolupráci a upřímnou podporu,“ dodal ukrajinský činitel.
Ukrajina se už čtvrtým rokem brání ruské vojenské agresi, součástí bojů jsou vzdušné útoky a ostřelování. Obě země při svých útocích používaly drony.
Rusové na Ukrajinu vysílají mimo jiné úderné bezpilotní letouny typu Šáhed íránské konstrukce. Ukrajinci proti nim v poslední době začínají používat takzvané stíhací drony, které jsou podle médií levnější než například střely do amerických protivzdušných systémů Patriot.
Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal minulý týden informoval o zahájení sériové výroby ukrajinských stíhacích dronů.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí 17. listopadu oznámil, že ukrajinský a francouzský obranný průmysl budou společně vyrábět stíhací drony, napsalo médium Ukrajinska pravda. Zelenskyj podle něj o něco dříve uvedl, že Ukrajina začala vyrábět stíhací bezpilotní letouny společně se Spojenými státy.