Nemáme to z internetu, ale Navalnyj zemřel na trombózu, míní Ukrajinci

„Asi vás zklamu, ale nakolik víme, tak (Navalnyj) skutečně zemřel na trombózu. Je to víceméně potvrzené. Nemáme to z internetu, ale bohužel jde o přirozenou smrt,“ řekl novinářům Budanov. Současně vybídl nevěřit, že i Putinův režim v Rusku se zhroutí „přirozeně, sám od sebe“. „Bez naší pomoci je to nereálné,“ poznamenal.

Stabilní režim v Rusku znamená ohrožení Ukrajiny a světa, a proto ukrajinská rozvědka bude pokračovat v podnikání operací na ruském území. „Dokud bude na Ukrajině válka, budou problémy v Rusku,“ zdůraznil a naznačil, že budou následovat nové útoky na okupovaném Krymu. „Nepřítele čekají nová překvapení. Nedoporučoval civilistům používat Krymsky most,“ varoval.

hromadske @HromadskeUA Буданов назвав причину смерті Навального: «Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, — він реально загинув від тромбу»



https://t.co/rHpzbEXbf1 https://t.co/0zKZvgnm5O oblíbit odpovědět

Krymský, občas zvaný i Kerčský most, nechal postavit Putin po anexi ukrajinského poloostrova, aby zajistil spolehlivější spojení, než lodní trajekty, které často kvůli nepřízni počasí nemohou vyplout. Od vypuknutí války Ruska proti Ukrajině čelil most, přes který je zásobována významná část ruských invazních sil, několika útokům a poškozením, nebyl však dosud trvale vyřazen z provozu.

Navalnyj, který odhaloval korupci na vrcholu ruského režimu, byl roky hlavní tváří ruské opozice. V roce 2020 byl hospitalizován s příznaky otravy. Tvrdil, že byl otráven na Putinův příkaz. Západní laboratoře potvrdily, že byl otráven bojovou látkou novičok. Hned po vyléčení z otravy v Německu a návratu do vlasti byl Navalnyj v lednu 2021 uvězněn.

V pátek 16. února vězeňská služba uvedla, že se politikovi po vycházce ve vězeňské kolonii za polárním kruhem udělalo špatně, ztratil vědomí a nepodařilo se ho oživit. Tuto sobotu úřady vydaly tělo Navalného matce. Zatím není jasné, zda rodina bude moci politika pochovat podle svých představ.