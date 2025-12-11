Britské ministerstvo obrany uvedlo, že osmadvacetiletý desátník George Hooley zemřel během testu ukrajinských obranných schopností, nikoli při nepřátelské palbě. Jde o první potvrzení, že členové britského parašutistického sboru jsou na Ukrajině, uvádí britský portál The Telegraph.
Vojenský zdroj řekl stanici BBC, že při incidentu zemřeli i dva Ukrajinci a další byli zraněni. Údajně testovali vojenský záchytný dron.
Britský premiér Keir Starmer ve středu prohlásil, že 28letý George Hooley z výsadkářského pluku se ctí sloužil vlasti ve jménu svobody a demokracie po celém světě. „Patřil k malému počtu britských vojáků na Ukrajině,“ řekl.
Podle listu Financial Times na Ukrajinu dorazilo v uplynulých letech mnoho britských dobrovolníků. Dle veřejně dostupných informací od roku 2022 zemřelo nejméně 15 z nich. Někteří podepsali vojenské smlouvy s ukrajinskou armádou poté, co prezident Zelenskyj ve stejném roce vyzval cizince s vojenskými zkušenostmi, aby ve válce pomohli jeho armádě.
V červenci britský ministr obrany John Healey informoval parlament, že britští vojáci jsou na Ukrajině z důvodu průzkumu nových bezpečnostních opatření v případě příměří.
Londýn klame občany, tvrdí Moskva
„Londýn musí upřímně přiznat, co jejich Hooley zde dělal,“ uvedla Zacharovová. „Zdá se, že někdo v Británii začal pečlivě připravovat veřejné mínění ve své zemi na vojenské ztráty na Ukrajině, které by nebylo možné jednoduše skrýt a nadále utajovat.“
|
Ukrajina vyslala drony až do Kaspického moře, zasáhla ruskou ropnou plošinu
Podle ní přítomnost britských vojáků není překvapení. Chce po britské vládě, aby neklamala své občany tvrzením, že britští vojáci poslaní na Ukrajinu jsou jen poradci a instruktoři. Británie už dříve přiznala, že malý počet britského vojenského personálu působí na Ukrajině, kde zajišťuje bezpečnost britským diplomatům a poskytuje podporu ukrajinské armádě. Nepůsobí ale na frontě.
Zacharovová obvinila příslušníky britské armády, že pomáhají Kyjevu „uskutečňovat teroristické útoky a extremistické úkony“ na přímé příkazy Londýna.
Mluvčí dodala, že britští vojáci jsou legitimním vojenským cílem. Moskva dlouhodobě tvrdí, že Ukrajinci jsou nástroje v rukou Západu proti Rusku.