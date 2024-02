Zocelil je boj s drogovými kartely, teď kolumbijští vojáci válčí za Ukrajinu

„Myslel jsem, že zemřu,“ říká dvaatřicetiletý voják z Medellínu, který používá volací znak Checho. Na frontě se snažil zachránit kolegu zraněného během třídenních těžkých bojů s Rusy. Na skupinu zaútočily ruské bezpilotní letouny a střepiny ze shozeného granátu muži probodly čelist.

„Vstali jsme a rozhodli se utéct z pozice, abychom si zachránili život,“ vypráví pro agenturu AP Checho. „Neměli jsme se kam schovat.“

Ve vojenské nemocnici na východě Ukrajiny se nachází skupina asi 50 zraněných kolumbijských bojovníků. Většina tráví čas zíráním do telefonů, brouzdáním po internetu, poslechem hudby a voláním domů.

Kolumbie má s 250 tisíci vojáky druhou největší armádu v Latinské Americe hned po Brazílii. Více než 10 tisíc jich každoročně odchází do důchodu. Nyní až stovky míří na Ukrajinu. Odchody vojáků i jinam do zahraničí jsou v zemi běžné už od přelomu tisíciletí.

S blížícím se milníkem druhého roku války se ukrajinská vojska ocitají v patové situaci. Ukrajina tak nyní rozšiřuje svůj systém, který umožňuje lidem z celého světa vstoupit do armády.

Kolumbijští vojáci jsou dobře vycvičení ze své domoviny, která už desítky let bojuje proti drogovým kartelům nebo povstaleckým skupinám. Na Ukrajině si stovky z nich vydělají čtyřikrát tolik, co zkušení poddůstojníci doma.

Jen hledají lepší budoucnost

Začátkem války zahraniční posily tvořilo asi 20 tisíc lidí z 52 zemi, nyní se však profil bojovníků podle úřadů změnil. Čísla nicméně tají.

Infrastrukturu španělsky mluvících náborářů, instruktorů a nižších operačních důstojníků ukrajinská armáda vytvořila loni. Bývalý bojový zdravotník ve výslužbě Hector Bernal AP řekl, že za posledních osm měsíců pro boj na Ukrajině vycvičil více než 20 Kolumbijců.

„Jsou jako latinskoameričtí migranti, kteří jdou do USA hledat lepší budoucnost,“ připodobňuje. „Nejsou to dobrovolníci, kteří chtějí bránit vlajku jiné země. Jsou prostě motivováni ekonomickou potřebou.“

Zatímco generálové v Kolumbii dostávají měsíční plat a prémie kolem 140 tisíc českých korun, tedy stejně jako ministr vlády, řadoví vojáci vycházejí s mnohem skromnějším příjmem. Poddůstojníci v Kolumbii dostávají základní plat asi devět tisíc, zkušení rotmistři si podle AP mohou vydělat až 21 tisíc. Minimální měsíční mzda v Kolumbii v současné době činí asi 7 700 Kč.

Na Ukrajině má každý příslušník ozbrojených sil bez ohledu na státní příslušnost nárok na měsíční plat až 77 tisíc korun v závislosti na hodnosti a druhu služby. V případě zranění mají rovněž nárok na částku až 670 tisíc, a to v závislosti na závažnosti zranění. Pokud ve válce zemřou, náleží jejich rodinám odškodnění ve výši bezmála devíti milionů korun.

Na bojišti usilují o změnu

Checho říká, že ho k cestě do Kyjeva loni v září dohnal princip. Odhaduje, že jen v jeho jednotce bylo asi 100 dalších bojovníků z Kolumbie, kteří se vydali na stejnou cestu: „Vím, že nás není mnoho, ale snažíme se ze sebe vydat maximum, aby se věci daly do pohybu a změna nastala co nejdříve.“ Po zotavení se je odhodlaný bránit Ukrajinu dál.

V Kolumbii se informace o náboru do ukrajinské armády šíří hlavně prostřednictvím sociálních sítí. Někteří z dobrovolníků, kteří již na Ukrajině bojují, sdílejí postřehy o náborovém procesu na TikToku nebo WhatsAppu.

Bojování za cizí zemi má však pro Kolumbijce jednu značnou nevýhodu. V případě, že se ve válce zraní nebo zemřou, jejich nejméně 10 tisíc kilometrů vzdálené rodiny se k informacím dostávají velmi špatně. V Bogotě se navíc nenachází ukrajinské velvyslanectví. Často tak musí kontaktovat ambasádu v Peru.