Záruky? Nejlepší by byla vlastní atomovka. Ukrajinci glosují přešlapování Evropy

Podél zdi slavného Lyčakivského hřbitova se táhne nekonečné pole žlutomodrých a červenočerných vlajek. Zatímco na staré nekropoli ve vznosných novogotických hrobkách odpočívají pamětníci dob, kdy Lvov patřil do habsburského impéria, na té nové sní svůj věčný sen vojáci padlí ve válce s Ruskem.
Jevhen Bondarenko padl před třemi roky u obce Bohorodyčne, tou dobou bojoval s Rusy v Donbasu už osm let. „Byl průzkumník, svoji práci miloval. Narukoval dobrovolně už v roce 2014, byl dokonce i v zajetí a pak vyjednali jeho výměnu,“ vzpomíná na svého muže paní Světlana, která sem po celodenní dřině ve své pekárně přišla vyměnit květiny a zapálit svíčku.
„Doufáme, že to brzy skončí. Doufáme, že Putin chcípne, ale bohužel podobných Putinů je hodně.“