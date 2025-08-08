Švýcarsko, náš vzor. Na Ukrajině se debatuje o po zuby ozbrojené neutralitě

Máme za sebou několik kol jednání v Istanbulu, postoje Moskvy a Kyjeva jsou však stále naprosto neslučitelné. Rusko na frontě pomalu postupuje a vyčerpaná Ukrajina čelí riziku, že jí ve vleklé opotřebovávací válce dojdou síly dřív než agresorovi. Ano, na Rusko je třeba dále vyvíjet ekonomický a vojenský tlak, ale na poli diplomacie nastal čas kreativních řešení.
Za takové kreativní řešení považuje ukrajinský odborník na mezinárodní právo Mychajlo Soldatenko myšlenku „ozbrojené neutrality“. Ukrajina by stále směřovala do Evropské unie, stále by dostávala vojenskou pomoc od západních zemí, ale zůstala by mimo vojenské aliance a spoléhala by se výlučně na vlastní armádu a vojenský průmysl.
Proč by Rusko mělo souhlasit s ozbrojenou neutralitou Ukrajiny? Nakonec si může uvědomit, že mu to poskytne větší strategické výhody než vyhlídka na dlouhé roky bojů a risk, že nakonec získá daleko méně.