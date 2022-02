Život v invazi odezírají z katastrofických filmů a instruktáží na Youtube

„Minulý týden jsem šla do obchodu a nakoupila zásoby potravin. To je první věc, na kterou v takové situaci myslíte, dost podobně jako při pandemii covidu,“ sdělila serveru The Guardian čtyřiatřicetiletá překladatelka Julia z Kirovohradu. Na rozdíl od začátku pandemie ale nyní v obchodním domě nezaznamenala, že by vypukla nákupní panika.

Julia si pro případ, že by musela opustit rodnou zemi, sbalila všechny své dokumenty a notebook. „Je těžké si představit, co se může stát. Viděla jsem to jen ve válečných filmech. To je taky jediný zdroj, kde hledám inspiraci. Zní to hloupě, ale opravdu nevím, jak se zachovat,“ prozradila s tím, že bere prášky na spaní, aby si mohla v noci odpočinout a překonala záchvaty úzkosti.

Několik jejích známých v Kyjevě se v obavě o svůj život při vpádu ruských vojsk přihlašuje na kurzy sebeobrany, někteří si podle její kamarádky pořídili i lovecké zbraně.

„Zůstanu a budu bojovat“

Mnoho lidí na Ukrajině přemýšlí, jak by se v případě ruské invaze zachovalo. „Nechci nikam utíkat, nechci opustit Ukrajinu. V případě invaze se přidám k armádě,“ řekl sedmadvacetiletý zaměstnanec právnické firmy v Kyjevě Dmytro.

Pravděpodobnost útoku je podle něj padesátiprocentní. I to je ale dost. „Každý je nervózní, ale nikdo zatím nepanikaří. Jsme na to zvyklí. Válka a hrozba ze strany Ruska je tady už osm let na denním pořádku,“ popsal atmosféru v hlavním městě Ukrajiny.

Lidé se podle něj mohou na potenciální útok připravit díky videím na sociálních sítích. „YouTube je plný videí, která radí, jak se připravit na přežití války nebo co zabalit do balíčku poslední záchrany,“ dodal Dmytro.

„Válka začala už v roce 2014"

Podle sedmatřicetiletého Rodiona, který na Ukrajinu přiletěl před několika týdny za rodinou, nikdo nepanikaří. Náznaky paniky se objevily před několika dny, kdy Spojené státy nařídily svým občanům, aby zemi opustili.

Lidé v Oděse, kde bydlí Rodionovi rodiče, se ale cítí bezpečně. „Oděsa je centrum námořnictva. Kolem jsou námořní lodě, do města přijíždí i lodě NATO. Z této perspektivy si myslím, že se lidi cítí víc chránění,“ popsal Rodion.

Lidé podle něj o konfliktu stále mluví, jejich život ale pokračuje dál. „Moji rodiče nepociťují, že by to bylo něco nového. Jak říká ukrajinský prezident, válka začala už v roce 2014, když Rusové anektovali Krym. To, že Ukrajina nebyla centrem zájmu mediálních domů, neznamená, že žádná válka nebyla,“ dodal pracovník farmaceutického průmyslu žijící ve Spojeném království.

„Nemám zbraň. Nevím, jak nás ochráním“

Na území Ukrajiny žije velké množství lidí narozených v Rusku. Jedním z nich je také dvaasedmdesátiletý Victor. Bývalý vědec je z Petrohradu, celý svůj život ale strávil v Kyjevě.

„Vždycky jsem cítil vůči Rusku nepřátelství, ale pocity jsem skrýval. Chápu nepřátelství mezi vládami, úředníky. Ale nechápu nenávist mezi obyčejnými lidmi,“ uvedl Victor.

Přelom podle něj nastal v roce 2014, kdy se z Rusů - i z těch žijících na Ukrajině celý život - staly nežádoucí osoby.

„Žiju se svojí manželkou, která na tom není dobře. Nemáme se kam schovat. Jen čekáme, každý den čtu zprávy. Bojíme se, jak to dopadne. Nemám zbraň, nevím, jak bych nás ochránil,“ vyjádřil své obavy bývalý vědec, který podporuje ukrajinskou stranu.

„Panuje tu napětí“

Své plány do budoucna musela kvůli nejisté situaci odložit obchodní manažerka Anastasia. „Chci žít svůj život ve své milované Ukrajině, milované Oděse. Chci žít v evropské demokratické společnosti. Chci mít plány do budoucna, mít další dítě a cestovat po světě. Teď ale nemůžu plánovat nic, ani víkendový výlet za příbuznými,“ uvedla čtyřiatřicetiletá maminka.

V ulicích je podle ní klid, jako by se nic nedělo. Lidé se snaží žít dál své životy, ale panuje mezi nimi obrovské napětí. „Nikdo o tom nechce mluvit, ani my doma. Každý jen čte zprávy, v očích mých přátel a sousedů vidím jen obavy,“ sdělila.

V případě ruské invaze její manžel chce, aby se s dítětem odstěhovala do zahraničí. On by zůstal a bojoval. „Snažíme se žít, jako by to byl náš poslední společný den. Snažíme se být šťastní, trávíme čas s rodinou a v práci. Nevíme, co bude zítra,“ popsala současné dny.