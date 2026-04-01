„Kanadou do koulí.“ Ukrajina decimuje ropné přístavy, Rusko se chce mstít NATO

Rozsah poškození klíčové infrastruktury pro export ruské ropy ukázaly satelitní snímky americké společnosti Vantor: plameny šlehající z ropných nádrží, sloupy hustého kouře, poškozená čerpadla.
Analytické oddělení BBC na základě snímků spočítalo, že ukrajinské drony zničily nebo poškodily minimálně osm zásobníků v terminálu Usť-Luga, osm v Primorsku a dva v rafinerii v Kiriši. Všechny tři cíle útoků leží v okolí Petrohradu, zhruba tisíc kilometrů od ukrajinských hranic.
Jestli ani teď nezareagujeme na to, jak nás kopou do našich ropných koulí, tak se konflikt do konce roku rozšíří na pobaltské bojiště.