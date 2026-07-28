Ukrajinské balistické rakety poletí na Moskvu už na podzim, tvrdí konstruktér

„Naším úkolem je nyní provést testovací zážeh motoru, ujistit se, že se nic konstrukčně nerozpadá a že motor funguje správně. Pak okamžitě provedeme zkušební let a uvidíme, jak vše funguje. Pak zahájíme lety na ruské území,“ tvrdí v rozhovoru Štilerman.
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Ukrajina by dle Zelenského mohla brzy vyrábět střely pro americké patrioty
Na otázku, kdy by mohla první ukrajinská balistická raketa doletět do Moskvy, Štilerman odpověděl, že letos na podzim. Přesný časový rámec ale podle jeho slov záleží na výsledcích testů motorů.
„Naplníme motor, umístíme ho na zkušební plošinu, otestujeme ho a uvidíme, jak si povede. Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti, opravíme je. Ale postupujeme velmi rychle. Myslím, že se to stane letos na podzim,“ upřesnil konstruktér.
Jak připomíná server The Moscow Times, firma Fire Point, kterou Štilerman spoluzakládal, je jedním z největších dodavatelů ukrajinské armády. Vyrábí například drony dlouhého doletu nebo střely Flamingo. Oficiálně vývoj balistických raket oznámila v září 2025. Vyvíjí dvě balistické rakety, FP-7 pro údery na území do 300 km a FP-9 až do 850 km.
Na začátku června se nechal slyšet ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, že Kyjev je blízko k vyvinutí vlastní balistické rakety. „Během několika let války a masivních útoků jsme vytvořili mnoho různých dronů a raket. Zatím nemáme balistické rakety, ale jsme velmi blízko,“ prohlásil tehdy.
Šéfka Fire Point Iryna Terekhová v rozhovoru pro britský The Guardian zase tvrdí, že firma zvládá vyrobit stovky dronů denně. „Nevím o žádném útoku v hloubi ruského území, k němuž by v posledních několika měsících došlo bez našich produktů,“ řekla. Terekhová stejně jako Štilerman doufá, že se balistické rakety podaří dovyvinout do konce letoška. To by pro Ukrajinu znamenalo první vlastní balistické rakety, poukazuje britský deník.
Podle Terekhové společnost Fire Point nyní provozuje 83 továren na území Ukrajiny a jednu továrnu v Dánsku a zaměstnává 6 tisíc lidí. „To, co nyní vidíme, je výsledkem několik let trvajícího úsilí ukrajinské strany,“ okomentoval pro The Guardian bývalý generál, který velel americké armádě v Evropě Ben Hodges.