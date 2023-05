Kremelské stanice slaví „dobytí“ Bachmutu, část Rusů je ale skeptická

„Artemisk (sovětsko-ruské jméno pro Bachmut) byl osvobozen. Je to důležitý strategický bod a taktický úspěch pro naše síly,“ uvedla ve svém zpravodajství nejsledovanější ruská stanice První kanál s tím, že ruský prezident Vladimir Putin už pogratuloval bojovníkům, kteří dostanou vysoká ocenění. „Mýtus, že Artemisk je nedobytná pevnost, padl. Mise splněna.“

„Bez přehánění, toto je historický moment,“ dodala stanice. Připomněla, že „osvobozování“ města trvalo téměř osm měsíců. Tvrdí, že mnozí vojáci zůstali, i když jejich žoldnéřské smlouvy skončily a oni mohli odejít.

„Vítězství. Bachmut je naše. Takhle se pravděpodobně cítili naši dědové v Berlíně. Chráníme tady vlast. Děláme dobrou věc. Bojujeme proti neofašistům,“ oslavoval První kanál. Rusko osočuje bez důkazů Kyjev, že je „neonacistický režim“, ač ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je židovského původu. Válku na Ukrajině opakovaně vykresluje jako pokračování sovětského boje proti nacistům.

Další ruské stanice uvádějí, že údajné vítězství otevírá prostor pro cestu ruských vojsk k Slovjansku a Kramatorsku a dokonce k Dnipru na jihovýchodě země.

Přiznávají, že „klíčového vítězství dosáhly Wagnerovy útočné skupiny za podpory dělostřelectva a letectva jižního vojenského okruhu“. „Je pozoruhodné, že přesně před rokem došlo k osvobození Mariupolu od neonacistů,“ poznamenává stanice NTV. Rusové oficiálně oznámili úplné převzetí moci nad jihoukrajinským přístavem 20. května 2022.

20. května 2023

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Rozpory v Rusku

Ruští vojenští blogeři, i když chválí Wagnerovce, projevují menší entuziasmus než ruské prokremelské televize. „Bachmut není Berlín,“ zdůrazňují a upozorňují, že dobytí města je jednoduše jen jeden krok v celkové, velmi obtížné snaze Moskvy splnit své vojenské cíle na Ukrajině. Pochybují též, že ruské síly budou schopné postoupit k Slovjansku a Kramatorsku.

Americký Institut pro studium války (ISW) poznamenává, že informovanější prezentace války od blogerů stojí v jasném kontrastu s mnohem optimističtějším obrazem ruské vojenské kampaně války nabízeným Kremlem a jemu podléhajícími médii. „Tyto rostoucí rozdíly pravděpodobně budou podrývat schopnost Kremlu utvářet ruský informační prostor,“ píší analytici.

ISW si též všímá pokračujícího napětí mezi Prigožinem a dalšími ruskými vojenskými špičkami. Putin pogratuloval přímo Wagnerovcům za dobytí města, poznamenal také, že ruské regulérní síly poskytly „nebytnou podporu a ochranu křídel“.

Ruské ministerstvo obrany též přiznalo Wagnerovcům zásluhy, ale zároveň zdůraznilo, že žoldáci měli pomoc od Jižního vojenského okruhu. Podle ISW se Putin i ministerstvo pokoušejí omezit Prigožinovy možnosti si zcela přisvojit vítězství.

Přesně to šéf Wagnerovců činí. Prigožin odmítl, že by ruské výsadkové síly pomáhaly Wagnerovcům, označil to jako „naprostou lež“. „V Bachmutu byl jen Wagner. Nebojovali jsme tady jen s ukrajinskou armádou, ale i ruskou byrokracií,“ prohlásil ve videu, ve kterém oznamoval získaní města.

Prigožin znovu zkritizoval ruské vojenské vedení, že mu nedodalo munici a přispělo tak k vysokým ztrátám jeho mužstva. „Jednoho dne za své činy zaplatí,“ hněval se Prigožin.

Proč Rusko tolik lpí na Bachmutu?

Kyjev trvá na tom, že Rusko ve skutečnosti celé město nedobylo. Podle ukrajinského generálního štábu se o město stále bojuje, Rusové stále vedou „ofenzivní akce“.

Ukrajinští představitelé připustili, že drží „nevýznamnou“ část na jihozápadu města. Ukrajinské jednotky ale město obkličují a úspěšně útočí na ruské pozice na jihu a severu od města. Po obklíčení mohou ostřelovat ruské vojáky uzavřené ve městě.

Podle Ukrajinců bylo jejich cílem v Bachmutu vázat ruské jednotky, zabít co nejvíce nepřátelských vojáků, oslabit ruské možnosti ofenzivy a poskytnout Ukrajině čas na její vlastní protiofenzivu. „Rusové vyčerpali své ofenzivní schopnosti a proto se tak zoufale snaží vyhlásit dobytí Bachmutu,“ uvedl bývalý plukovník ukrajinské armády, vojenský analytik Sergij Hrabskyj.

O Bachmut se vedly urputné boje i přes jeho malou strategickou hodnotu. Město má především symbolický a propagandistický význam.

Pro Rusy byl Bachmut jedna z mála oblastí, kde se jim po několik měsíců dařil aspoň minimální postup, zatímco jinde se museli potupně stahovat. Šéf Wagnerovců měl na nákladné kampani plné vysokých ztrát osobní zájem, protože každý územní zisk mohl použít k výsměchu vůči regulérní ruské armádě a jejímu vedení a posílit na ruském mocenském kolbišti.

Pokud by Rusové skutečně Bachmut zcela dobyli, získali by první ukrajinské město od pádu Lysyčansku minulé léto. Rusy tlačí k oznámení vítězství i čas, vzhledem k tomu, že kdykoliv může vypuknout očekávaná ukrajinská protiofenziva.

Ukrajinci věnovali mnohé své jednotky a spoustu munice na zadržení ruských vojsk v Bachmutu, Rusko by tudíž převzetím kontrolou nad městem rádo docílilo jejich demoralizace.