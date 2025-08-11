Ázerbájdžán rozlítily ruské útoky na energetická zařízení. Chce vyzbrojit Kyjev

Autor:
  11:31
Ázerbájdžán a Ukrajina společně odsoudily ruský útok na ázerbájdžánský ropný sklad v Oděské oblasti. Předtím Rusové poničili stanici, kudy prochází ázerbájdžánský plyn. Podle ázerbájdžánského portálu Caliber.Az Baku zvažuje, že v odvetě vyzbrojí Ukrajinu.
Rusové zaútočili na plynovou rozvodnou stanici poblíž Orlivky, klíčovou součást...

Rusové zaútočili na plynovou rozvodnou stanici poblíž Orlivky, klíčovou součást transbalkánského plynovodu, kterým na konci července začal proudit ázerbájdžánský plyn na Ukrajinu. (6. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkal se svým ázerbájdžánským...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkal se svým ázerbájdžánským...
Jeden člověk zemřel v důsledku ukrajinského dronového útoku v ruské Saratovské...
Trosky města Marinka v Doněcké oblasti (7. srpna 2025)
9 fotografií

Ruské síly vyslaly v noci 8. srpna pět dronů na ropný sklad ázerbájdžánské společnosti SOCAR v Oděské oblasti. Čtyři zaměstnanci SOCAR utrpěli vážná zranění. Dva dny předtím Rusové zaútočili na plynovou rozvodnou stanici poblíž Orlivky, klíčovou součást transbalkánského plynovodu, kterým na konci července začal proudit ázerbájdžánský plyn na Ukrajinu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli telefonoval prezidentovi Ázerbájdžánu Ilhamu Alijevovi. „Během telefonického rozhovoru obě strany odsoudily cílené letecké údery Ruska na ropný sklad ázerbájdžánské společnosti SOCAR a další objekty naší země na území Ukrajiny,“ uvedl Ázerbájdžán v prohlášení.

„Ukrajina to považuje za cílený pokus Ruska zablokovat energetické trasy, které nám a dalším evropským zemím zaručují energetickou nezávislost,“ uvedl Zelenskyj. Alijevovi poblahopřál, že za asistence amerického prezidenta Donalda Trumpa uzavřel s arménským premiérem Nikolou Pašinjanem deklaraci o ochotě uzavřít mírovou dohodu, jež by měla udělat tečku za letitým sporem o Náhorní Karabach.

Rusové bombardovali autobusové nádraží a univerzitní kliniku v Záporoží

Caliber.Az s odvoláním na „důvěryhodné zdroje“ tvrdí, že Baku zvažuje zrušení embarga na dodávky zbraní Ukrajině, pokud bude Rusko pokračovat ve své agresivní politice vůči zájmům Ázerbájdžánu. Podotýká, že situace nevyhnutelně povede k ještě většímu prohloubení krize v bilaterálních vztazích.

Mezi Ázerbájdžánem a Ruskem momentálně vládne napětí. Vztahy nejdříve loni v prosinci výrazně pošramotilo sestřelení ázerbájdžánského dopravního letadla ruskou protivzdušnou obranou. Následně olej do ohně přilila smrt dvou příslušníků ázerbájdžánské diaspory v Jekatěrinburgu. Baku reagovalo zatčením osmi Rusů. Za facku Moskvě se považuje i uzavření dohody s Arménií bez ruského angažmá, které přitom bylo zvyklé být v regionu dominantní diplomatickou silou.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese

Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se podle zveřejněného videa odehrál v jednom z lesů u Adamova na Blanensku. Skupina školáků tam brutálně napadla muže, který se jí nedokázal...

11. srpna 2025  10:47,  aktualizováno  11:57

Úhybný manévr přinesl smrt. Dlažební kostky z projíždějící dodávky trefily chodce

Chodce v seniorském věku na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějícího nákladního vozu Man. Náklad se z vozidla zřejmě uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu. O pomoc...

11. srpna 2025  9:13,  aktualizováno  11:50

Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...

11. srpna 2025  11:46

Ázerbájdžán rozlítily ruské útoky na energetická zařízení. Chce vyzbrojit Kyjev

Ázerbájdžán a Ukrajina společně odsoudily ruský útok na ázerbájdžánský ropný sklad v Oděské oblasti. Předtím Rusové poničili stanici, kudy prochází ázerbájdžánský plyn. Podle ázerbájdžánského portálu...

11. srpna 2025  11:31

ANO slíbí učitelům plat 75 tisíc, snížení daní i boj za konec Green Dealu

Hnutí ANO slíbí voličům zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun i celkové snížení daní, učitelům průměrný plat 75 tisíc korun měsíčně a potvrdí v programu svůj dřívější slib, že zruší...

11. srpna 2025  11:25

Nejprve chtěla manžela otrávit, pak ho pobodala, soudí ženu za další pokus o vraždu

U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové začalo v pondělí hlavní líčení s třicetiletou Michaelou M. Ta podle obžaloby loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem svého...

11. srpna 2025  11:22

Trump zase překvapil. Nvidia a AMD mohou prodávat čipy do Číny za podíl z tržeb

Američtí výrobci polovodičů Nvidia a AMD budou Spojeným státům odvádět 15 procent tržeb z prodejů pokročilých čipů H20 pro umělou inteligenci do Číny. Dohoda je podle agentury Reuters podmínkou pro...

11. srpna 2025  11:11

Bude to pro mě absolutně nová zkušenost, reaguje Marek Eben na novou životní výzvu

StarDance vyráží za diváky po celé České republice a vyprodáno je několik obřích arén. Jaké to bude, vystupovat před několika tisíci lidmi? „Čekal bych, že se budu děsit, ale těším se,“ říká...

11. srpna 2025  11:05

Jak se rodí Kurios? Nahlédněte do zákulisí Cirque du Soleil očima artistů i kuchařů

Předtím než se rozzáří reflektory a artisté vstoupí na scénu, konají se týdny intenzivních příprav. Jak vzniká mezinárodní show, která kombinuje akrobacii, výtvarné umění a hudbu, přibližuje soubor...

11. srpna 2025  11:05

Okamžitých plateb rychle přibývá, jejich podíl překonal 40 procent

Češi stále více využívají okamžité platby. Za první pololetí letošního roku vzrostl jejich počet o 27 procent v porovnání s loňskem. Česká národní banka, která systém provozuje, tak v průměru...

11. srpna 2025  11:02

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Evropa platí většinu pomoci Ukrajině, své místo u jednání mít bude, řekl Lipavský

Evropa v tuto chvíli platí většinu vojenské pomoci Ukrajině, své místo u jednání o míru přirozeně bude mít, uvedl novinářům při návštěvě Ukrajiny ministr zahraničí Jan Lipavský. Ve Zborově na západě...

11. srpna 2025  11:01

Vražda duše: šokující data o sexuálním zneužívání českých dětí

Každý rok přijme Dětské krizové centrum při Praze 12 do své péče až sto padesát dětí s podezřením na sexuální zneužívání. Asi pětinu tvoří děti předškolního věku. Podle psycholožky a ředitelky tohoto...

11. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.