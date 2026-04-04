Rozpáral si pupek, tak mu říkají Císař. Jak vznikají volací znaky ukrajinských vojáků

U olítané stříbrné audiny stojí načesaný chlapík v uniformě a culí se na celé kolo. Má radost, že reportérům z ciziny může ukázat svou největší chloubu: otočnou registrační značku.
„Civilní!“ zahlásí do megafonu v autě. Na čumáku auta svítí polská espézetka. „Vojenská!“ ozve se podruhé, voják pod volantem cosi zmáčkne a značka se pomalu otočí. Na černé tabulce svítí šest bílých písmen: DOVBUŠ.
Oleksa Dovbuš, to je legenda. Skutečný heroj. Nebyl to jen karpatský zbojník a lupič, předchůdce Nikoly Šuhaje loupežníka. V ukrajinské národní mytologii je dnes zapsán i jako povstalec proti polskému a uherskému panstvu, takže dnes se o něm natáčejí vlastenecké velkofilmy a jeho jméno nese i jedna armádní brigáda.
Vojáci jsou pověrčivější než profesionální fotbalisté a věří, že pokud by si přezdívku sami změnili, do tří dnů padnou.