Kyslík pro ruskou propagandu. Kyjev pojmenoval jednotku po nacionalistech, Poláci zuří

Zelenskyj pojmenování bojové jednotky po UPA tento týden označil za součást snah o obnovu historických tradic ukrajinské armády. Chtěl také vyzdvihnout její zásluhy. Jednotka je součástí ukrajinských sil pro zvláštní operace. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se podílela na obraně a osvobozování Kyjevské oblasti a podílela se na protiofenzivě v Charkovské oblasti.
Podle polského prezidenta Nawrockého Zelenskyj svým rozhodnutím „dodal nejlepší materiál a kyslík ruské propagandě“. Navrhl, aby Polsko ukrajinského prezidenta zbavilo Řádu bílé orlice. Nejvyšší polské vyznamenání Zelenskyj obdržel v roce 2023 od tehdejšího prezidenta Andrzeje Dudy.
Zelenskyj podle Nawrockého ukázal, že v souvislosti „s oslavováním banditů a vrahů z Ukrajinské povstalecké armády není Ukrajina z hlediska mentality připravená na to, aby se stala členem evropské rodiny“. Ti, kteří jsou pro vstup Ukrajiny do EU „bez žádných očekávání“, se mýlí, uvedl polský národněkonzervativní prezident.
Také mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór podotkl, že věc využije ruská propaganda, která se pokusí vrazit klín mezi Poláky a Ukrajince. „Na pojmenování ukrajinské jednotky Hrdinové UPA máme jednoznačně negativní pohled,“ vzkázal.
Toto rozhodnutí podle něj zraňuje památku obětí Ukrajinské povstalecké armády a brání v polsko-ukrajinském dialogu. O věci ve čtvrtek mluvil náměstek šéfa polské diplomacie Marcin Bosacki s ukrajinským velvyslancem ve Varšavě Vasylem Bodnarem.
Polsko patří mezi nejrozhodnější spojence Ukrajiny, jež se pátým rokem brání ruské agresi. Vztahy obou zemí nicméně zatěžují některé historické události, zejména takzvaný volyňský masakr z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50 tisíc až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí.
Oběťmi se na Volyni na západě Ukrajiny v menší míře stali i místní Rusové, Židé, Arméni a Češi. Ukrajinští historici naopak připomínají masakry civilistů při odvetných akcích polské Zemské armády proti ukrajinským vesnicím, při kterých podle odhadů zahynulo až 20 tisíc Ukrajinců.