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Fico ve Lvově přislíbil další pomoc Ukrajině. Slováci pošlou třeba lokomotivy

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  7:06
Ukrajina a Slovensko se na čtvrtečním společném jednání vlád obou zemí ve Lvově...

Ukrajina a Slovensko se na čtvrtečním společném jednání vlád obou zemí ve Lvově dohodly na nových společných projektech ve školství, energetice nebo dopravě. (5. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Ukrajina a Slovensko se na čtvrtečním společném jednání vlád obou zemí ve Lvově...
Ukrajina a Slovensko se na čtvrtečním společném jednání vlád obou zemí ve Lvově...
Ukrajina a Slovensko se na čtvrtečním společném jednání vlád obou zemí ve Lvově...
Západní politici usilují o válku s Ruskem, my bojovat nebudeme, řekl Fico (20....
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Ukrajina a Slovensko se na čtvrtečním společném jednání vlád obou zemí ve Lvově dohodly na nových společných projektech ve školství, energetice nebo dopravě. Oznámila to ukrajinská vláda, podle níž země podepsaly dohodu o zřízení bilingvních gymnázií v obou státech. Podle slovenského ministerstva školství má vzniknout na Slovensku ukrajinsko-anglické gymnázium a na Ukrajině slovensko-anglická škola. Kyjev také informoval, že Slovensko poskytne Ukrajině mimo jiné generátory nebo lokomotivy.

„Na Ukrajině vám teď není lehce, potřebujete pomoc a jsem rád, že tuto pomoc můžeme především soustředit do humanitární oblasti. Ať už je to příprava na zimu, finanční pomoc na nákup generátorů, ale i pomoc na přístřešky a úkryty pro lidi, aby se mohli schovat před nástrahami a nebezpečím války,“ řekl podle slovenského úřadu vlády premiér Robert Fico na společném zasedání vlád, které bylo podle Bratislavy čtvrté v řadě.

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Šéf slovenského kabinetu zároveň vyjádřil Ukrajině respekt. „Někdy mám pocit, že není vážnějších problémů, než jaké řešíme na Slovensku, ale když člověk přijde do země, která je bohužel pod obrovským vojenským tlakem, tak pochopí, že za tu práci, kterou tady odvádíte, si ten respekt zasloužíte,“ řekl Fico. Zároveň prohlásil, že ho západoukrajinský Lvov okouzlil. „Připomíná mi mnoho slovenských měst,“ řekl.

Podle tiskového odboru úřadu vlády Fico v diskusi s ukrajinským protějškem Serhijem Koreckým také uvedl, že respektuje touhu Ukrajiny vstoupit do Evropské unie. „Nabízíme vám pomoc, pokud jde o zkušenosti v EU, ale i zkušenosti, které jsme získali v přístupovém procesu,“ uvedl Fico.

„Zkušenosti Slovenska na cestě do EU jsou pro nás užitečné a důležité,“ řekl podle ukrajinského vládního webu premiér Koreckyj. Podle veřejnoprávní stanice Suspilne předseda ukrajinské vlády poděkoval slovenskému premiérovi mimo jiné za nový balík energetické pomoci v hodnotě 500 tisíc eur (přes 12 milionů korun).

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Generátory pořízené z těchto prostředků dorazí na Ukrajinu do konce měsíce, píše stanice na svém webu. Koreckyj podle ní také informoval o rozhodnutí Slovenska předat ukrajinské železniční společnosti Ukrzaliznycja tři lokomotivy. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v souvislosti s ruskými útoky na železniční infrastrukturu Ukrajiny v září požádal spojence o dodávky lokomotiv, protože řadu ukrajinských strojů zničily ruské údery.

Slovensko také přispěje 300 tisíc eury na civilní kryty pro Ukrajinu a 200 tisíc eury na zdravotnické vybavení pro ukrajinské nemocnice, uvádí ukrajinský vládní web.

Slovenské ministerstvo školství mezitím informovalo, že se zástupci zemí dohodli na zřízení bilingvních gymnázií. „Slovensko vytvoří podmínky pro vzdělávání v ukrajinském a anglickém jazyce, zatímco Ukrajina bude rozvíjet vzdělávání ve slovenském a anglickém jazyce,“ uvedl resort v tiskové zprávě, kterou má ČTK k dispozici.

Cílem je podle něj podpořit jazykové znalosti mladých, spolupráci škol a další možnosti pro pokračování ve vysokoškolském studiu v obou zemích.

Ukrajinsko-anglické gymnázium v Bratislavě se má otevřít příští rok v září, přičemž v prvním roce počítá s jednou třídou. „Hlavním vyučovacím jazykem bude ukrajinština, nejméně tři vybrané předměty se budou vyučovat v angličtině,“ uvedlo ministerstvo s tím, že součástí studia bude povinná výuka slovenštiny.

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Ukrajina se podle něj zavázala zřídit slovensko-anglické gymnázium. Než vznikne, bude toto vzdělávání zajišťovat lyceum ve městě Irpin v Kyjevské oblasti, dodal resort.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi. Současná slovenská vláda pokračuje v humanitární pomoci Kyjevu, ale zastavila vojenskou pomoc východnímu sousedovi z vlastních zásob. Slovenský premiér zároveň dlouhodobě čelí kritice, že je vstřícný vůči Rusku, které je ve válce agresorem.

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