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Ukrajinské drony zasáhly moskevskou rafinerii. Hoří už podruhé během týdne

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  6:51
Rusko ve čtvrtek v noci zaútočilo raketami na Kyjev a Poltavu a bezpilotními letouny na město Sumy na severovýchodě země, kde je jeden mrtvý. Ruská strana hlásí nejméně tři mrtvé a šest zraněných, zasažena byla i rafinerie v Moskvě, napsala agentura Reuters. Média také informují o zásahu železničního mostu na okupovaném Krymu.

Zprávy přichází několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mluvil s prezidenty Francie a USA o blíže neurčených možných změnách.

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)
52 fotografií

Ukrajinské vzdušné síly okolo půlnoci oznámily balistickou hrozbu ze severu, zatímco úřady ohlásily dronovou hrozbu v několika regionech i odpálení řízených bomb na Záporoží na jihovýchodě země. V severněji položené Poltavě bylo šest výbuchů a na přilehlou oblast mířily další rakety.

„Nepřítel útočí na hlavní město balistickými raketami. Zůstaňte na bezpečných místech, dokud poplach před leteckým útokem neskončí!“ uvedl brzy ráno na síti telegram náčelník vojenské správy metropole Tymur Tkačenko.

Ruský letecký útok na Kyjev je už druhým v tomto týdnu. V pondělí byl těžce poškozen pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra, jehož oprava může podle ředitele komplexu trvat dva roky. Útoky si na celé Ukrajině tentýž den vyžádaly nejméně 11 životů.

Enerhodar, které leží na jihovýchodě Ukrajiny a je pod ruskou kontrolou, po ukrajinských útocích hlásí jednoho mrtvého a čtyři zraněné, oznámil starosta města Maxim Puchov. Při útoku ukrajinských dronů v ruské pohraniční Belgorodské oblasti zemřel podle úředníků jeden muž ve svém autě a v další pohraniční Rostovské oblasti podle gubernátora Jurije Sljusara přišel o život jeden člověk, byli zraněni dva lidé a vypukl požár ve dvou komerčních objektech.

Ukrajina udeřila drony na Moskvu, zasáhla rafinerii. Letiště přerušila provoz

Cílem útoků byla také Moskva, v jejíž jihovýchodní čtvrti Kapotnja byla zasažena rafinerie. Uvedl to starosta metropole Sergej Sobjanin s tím, že bylo sestřeleno víe než 40 dronů směřujících na město a poškozeno nákupní centrum na předměstí Moskvy. Na síti X už kolují videa, na nichž jde vidět mohutný požár po explozi, která do vzduchu vymrštila i střechu zařízení, a také oblaka kouře vycházející z několika míst. Po úterku jde o druhý útok na tuto rafinerii v jednom týdnu.

V časných hodinách byl rovněž zasažen železniční most u vesnice Rozdolne v severní části Krymu, což je podle webu Kyiv Independent klíčová trasa pro přepravu vojenské techniky a paliva k ruským jednotkám na jižní frontě.

Zelenskyj ve středu pozdě večer na sociální síti X napsal, že telefonicky hovořil s francouzským a americkým prezidentem Emmanuelem Macronem a Donaldem Trumpem v dobu, kdy oba měli slavnostní večeři na zámku ve Versailles. Podle ukrajinské hlavy státu se jednalo o důležitý „koordinační rozhovor, který může přinést významné změny“.

Ukrajinský prezident s Trumpem jednal také na summitu skupiny zemí G7. Americký prezident ve středu řekl, že Rusko ztrácí více vojáků než Ukrajina poté, co naznačil, že jak ruský prezident Vladimir Putin, tak i Zelenskyj se zdají být ochotni podniknout kroky ohledně vyřešení konfliktu. Kreml uvedl, že Putin o tom v posledním telefonickém rozhovoru s Trumpem nemluvil.

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