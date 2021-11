Popílek ze sopky se nedá uklidit, pálí a dostane se i do pusy, zoufají Španělé

V ulicích města Los Llanos de Aridane lze snadno zjistit, jak dlouho tu parkují jednotlivá auta. Stačí posoudit, která z nich pokrývá tlustší vrstva sopečného prachu. Jednoduše se pozná také to, kterými ulicemi chodí méně lidí, protože v šedé vrstvě pokrývající celé město jako sníh je vidět méně stop. Na rozdíl od sněhu ale popel ze sopky na ostrově La Palma neroztaje, a v ulicích s ním proto den co den bojují úklidové čety, napsal list El País.

S erupcemi vulkánu se španělský ostrov u severozápadního pobřeží Afriky potýká od 19. září. Popílek, který sopka chrlí, ale není osvěžující jako sníh nebo déšť - padá do očí, které začnou hned pálit, a dostane se vám dokonce i do pusy.

Denně to pociťují pracovníci úklidových čet, které musela radnice dvacetitisícového města najmout, aby drželi ulice v použitelném stavu.



„Opravdu to pálí. Je to hrůza,“ stěžuje si 25letá Melani Rodríguezová, která se právě s koštětem snaží vyčistit chodník před vchodem do základní školy. Má na sobě respirátor a když ho zvedne, je na jejím obličeji vidět tlustá tmavá linka, jako by si ho obkreslila tužkou. „Člověk dělá všechno, aby si nemusel mnout oči, ale vyhnout se tomu nedá. Skoro pořád musím používat kapky do očí,“ říká její kolegyně Milagros Armasová.



O víkendu ostrov zažil největší spad sopečného popela od začátku erupcí. „Něco takového jsme ještě neviděli. To, co padá, se prostě nedá uklidit. Je to jako vylívat vodu řešetem,“ tvrdí 36letý Airam Castro.

Podle Armasové nemá sisyfovská práce nikdy konce. „Když se dostanete domů, uklízíte dál, protože prach je prostě všude,“ říká rozzlobeně. „Na druhou stranu se cítím být užitečná, protože naše práce je teď hodně důležitá.“

Práci uklízečům komplikuje fakt, že prach je třeba odstraňovat nasucho. Když se totiž smíchá s vodou, vzniká těžká a přilnavá hmota připomínající cement. Velkým rizikem je prach pro vodovodní potrubí, které může ucpat, i pro střechy, které se můžou zhroutit pod jeho tíhou.

Vulkán na ostrově La Palma soptí už šestým týdnem. Vulkanologové zde o víkendu zaznamenali zatím nejsilnější zemětřesení za dobu erupce (31. října 2021)

Dalším rizikem je to, že ačkoli se to nezdá, je sopečný prach velmi kluzký. „Je to nebezpečné pro auta na silnicích i pro seniory na chodníku. Po víkendu už ale nedoufáme, že se nám podaří všechno odstranit... Proč bychom to čistili, když to bude za chvíli totéž?“ říká rezignovaně šéf úklidové čety Juan Carlos Lorenzo.

S úklidem pomáhají i dobrovolníci, hodně práce ale mají i majitelé obchodů a domů. „Je to příšerné. Je to jemný prach, který se dostane všude a je velice těžký. Nedá se ho zbavit. Jsem unavená, protože dělám celý den totéž,“ říká 38letá Jessica, která zametá chodník před svým domem.

Dvaašedesátiletý José Enrique Castro, který s úklidovými pracemi pomáhá, odhaduje, že ve chvíli, kdy sopka přestane chrlit popel, budou potřeba nejméně tři až čtyři měsíce, než se město sopečného odpadu zbaví. „To se ale nestane jen tak. Prostě budeme pracovat dál, dokud bude pokračovat sopka,“ říká.