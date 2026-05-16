Mrtvá velryba u dánského ostrova je opravdu Timmy, našlo se sledovací zařízení

Autor: ,
  17:12
Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něj bylo předtím připevněno.

Podle agentury DPA o tom v sobotu informovaly ministerstvo životního prostředí severoněmecké spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko a dánský úřad pro životní prostředí.

Potápěči z dánské agentury pro ochranu přírody Naturstyrelsen a německý veterinář v sobotu velrybu znovu prohlédli a potápěli se i pod ní. Ještě v pátek dánský úřad oznámil, že u zvířete nebyl nalezen žádný vysílač. Až obnovené ohledání přineslo sobotní výsledek, jenž také znamená potvrzení toho, že selhala předchozí záchranná operace soukromé iniciativy. Ta s pomocí speciálního člunu velrybu odtáhla na volné moře a 2. května ho vypustila v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem.

Po vypuštění velryby nebylo jasné, co se s ní stalo. Odborníci hodnotili její dlouhodobé šance na přežití jako velmi nízké. Německé úřady všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly v dubnu. O osud keporkaka se intenzivně zajímala média i veřejnost.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a zvíře mohlo vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstávalo vězet na mělčině, naposledy u ostrova Poel nedaleko Wismaru.

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Na seniora při kácení u Vranova spadl strom, muž na místě zemřel

Ilustrační foto.

Na seniora u Vranova na Brněnsku spadl v sobotu odpoledne při kácení strom, muž na místě zemřel. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, sdělil mluvčí policie Petr Vala

16. května 2026  17:07

Srdcovka za padesát melounů, říká Mirai Navrátil o festivalu v rodném městě

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).

Hudebník a frontman kapely nesoucí jeho jméno Mirai Navrátil se v posledních letech vedle vlastní tvorby prosazuje také v roli pořadatele a dramaturga. Stojí za festivalem FM City Fest ve...

16. května 2026  17:07

Mexické tortilly opět dobývají Polsko. Řetězec Taco Bell se tam vrací po letech

Pobočka Taco Bell v USA. (15. května 2026)

Řetězec Taco Bell se po letech vrátí na polský trh. Svou první restauraci otevře koncem letošního roku. Za rozvoj značky v zemi bude odpovídat skupina AmRest. Značka už v Polsku působila v 90....

16. května 2026

Vlak v Brně v tunelu srazil muže. Nehodu nepřežil, provoz stál desítky minut

Policejní auto.

Vlak v Brně mezi stanicemi Židenice a Královo Pole srazil v sobotu odpoledne v tunelu muže, který nehodu nepřežil. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, provoz na trati byl několik desítek minut...

16. května 2026  16:57

Švýcaři otevřou tajné složky o Mengelem. Drželi je pod zámkem desítky let

Z filmu Zmizení Josefa Mengeleho

Švýcarská Federální zpravodajská služba (FIS) oficiálně zpřístupní dlouhodobě zapečetěné tajné složky o nechvalně proslulém nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Neoznámila však, kdy tak učiní,...

16. května 2026  16:38

Žít bez partnera ženám nevadí, muži trpí. První sex mladí odkládají, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Téměř každý pátý člověk v Česku žije sám, partnera nemá ani ve společné domácnosti, ani na dálku. Zatímco ženy zůstávají single častěji dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, muži spíše...

16. května 2026  16:36

Když ho slyšel Paul McCartney, rozplakal se. Před 60 lety vyšlo zásadní album

Kapela Beach Boys

Skupina The Beach Boys vydala album Pet Sounds přesně před 60 lety, 16. května 1966. Jen málokdo tehdy tušil, že právě vzniká jedno z nejvlivnějších děl popové historie. Jaký je její příběh?

16. května 2026  16:18

Obchodně a za příplatek. Evropa jedná s Íránem o povolení k plavbě Hormuzem

Lodě, které čekají, až se Hormuz zprůchodní. (5. května 2026)

Některé evropské země vedou s Teheránem jednání o získání povolení k plavbě Hormuzským průlivem, oznámila v sobotu íránská státní televize. Írán tuto strategickou úžinu a klíčovou námořní trasu, kudy...

16. května 2026  16:02

Rodinné vazby a jazyk Slovana. Jak vypátrali Slováka podezřelého z otrávení přesnídávek

Dětská výživa Hipp.

Podezřelého z otrávení dětských přesnídávek pomohl dopadnout bývalý šéf rakouských tajných služeb. Na devětatřicetiletého Slováka ukázaly rodinné vazby na všechna tři místa činu a také analýza...

16. května 2026  15:26

Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického...

16. května 2026  15:23

Zemi těsně mine asteroid, bude blíž než Měsíc. Jak ho pozorovat?

Ilustrace sondy Psyche u stejnojmenného asteroidu.

Asteroid s označením JH2 a velikostí basketbalového hřiště v pondělí večer proletí mezi Zemí a Měsícem. Viditelný bude i menším amatérským dalekohledem, a to za předpokladu tmavé oblohy a pozorování...

16. května 2026  15:10

