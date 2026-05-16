Podle agentury DPA o tom v sobotu informovaly ministerstvo životního prostředí severoněmecké spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko a dánský úřad pro životní prostředí.
Potápěči z dánské agentury pro ochranu přírody Naturstyrelsen a německý veterinář v sobotu velrybu znovu prohlédli a potápěli se i pod ní. Ještě v pátek dánský úřad oznámil, že u zvířete nebyl nalezen žádný vysílač. Až obnovené ohledání přineslo sobotní výsledek, jenž také znamená potvrzení toho, že selhala předchozí záchranná operace soukromé iniciativy. Ta s pomocí speciálního člunu velrybu odtáhla na volné moře a 2. května ho vypustila v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem.
Po vypuštění velryby nebylo jasné, co se s ní stalo. Odborníci hodnotili její dlouhodobé šance na přežití jako velmi nízké. Německé úřady všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly v dubnu. O osud keporkaka se intenzivně zajímala média i veřejnost.
|
U dánských břehů leží mrtvá velryba. Může jít o slavného Timmyho
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a zvíře mohlo vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstávalo vězet na mělčině, naposledy u ostrova Poel nedaleko Wismaru.