Chci miliardu a nejkrásnější ženu. Ugandský generál hrozí Turecku a Íránu

„Kromě té miliardy dolarů z Turecka chci za ženu tu nejkrásnější ženu v té zemi!“ napsal Kainerugaba na sociální síti X. „Ať nám zaplatí a vydají nám ženy! Pak bude mír,“ přisadil si poté. Napsal též, že za rok ho přivítají v Istanbulu jako hrdinu.
Prezidentův syn tvrdí, že Turecko díky úsilí ugandských sil získalo významné zakázky na výstavbu infrastruktury v zemi. Kainerugaba chce proto do třiceti dnů vyplatit „bezpečnostní dividendu“, jinak hrozí ukončením všech diplomatických vztahů včetně zavření tureckého velvyslanectví.
Též hodlá zablokovat turecké aerolinky. Uganďany už vyzval, aby do Turecka necestovali.
|
Kainerugaba rovněž tvrdí, že příští rok se ugandská armáda stáhne ze Somálska. „Uvidíme, jak ‚velká‘ osmanská armáda přežije, až Aš-Šabáb bude chtít jejich hlavy,“ vysmál se Turecku. Podotkl, že s ním nechce mít konflikt, protože „nemají šanci nás přežít“. Některé jeho protiturecké tweety už nejsou dostupné.
Írán proti nám nemá šanci, tvrdí generál
Generál nazývá ugandské ozbrojené síly „Boží armádou“ a tvrdí, že inspirací je jim Ježíš Kristus. Náboženskou rétoriku využívá i proti Íránu, kterému podobně jako Turecku hrozí, že „nemají šanci“ proti Ugandě. „Ať si Írán myslí, jak je skvělý, není nic. Dokud neuznají nadvládu Ježíše Krista,“ prohlásil v jiném příspěvku.
„Mám asi 500 tisíc mladých mužů, kteří touží po válce. Jediné, co chtějí, jsou peníze. Teherán si dají k snídani,“ prohlásil. Dříve tvrdil, že ugandská armáda potřebuje jen dva týdny, aby dobyla íránskou metropoli.
|
Kainerugaba je přitom výrazně proizraelský. V pátek prohlásil, že vyšle na ochranu Svaté země 100 tisíc vojáků. V sobotu napsal, že je na cestě do Tel Avivu.
Íránská ambasáda v Jihoafrické republice se mu nicméně vysmála. „Pomozte nám, jsme v nebezpečí a hrozně vyděšení,“ napsala. Již dříve jej označila za nejnovější přírůstek do soutěže „Afrika má talent“.
Proputinovský Kainerugaba, přezdívaný „tweetující generál“, je známý svými bombastickými a kontroverzními prohlášeními. USA hrozil, že „Afghánistán by vypadal jako piknik ve srovnání s naším odporem“.
Italské premiérce Giorgii Meloniové pak v minulosti nabídl jako svatební dar 100 krav a vyhrožoval dobytím Říma, pokud se dočká odmítnutí. Diplomatický skandál musel žehlit jeho otec, jehož je pravděpodobným nástupcem.