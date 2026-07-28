Uganda hlásí konec epidemie eboly, 42 dnů je bez nových případů nákazy

„Ministerstvo zdravotnictví po celou dobu důkladně sledovalo situaci v zemi a nezaznamenalo žádný nový případ eboly,“ uvedl Baryomunsi. Ministr však varoval obyvatele, aby zůstali ostražití a dodržovali bezpečnostní opatření.
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Monitorovací období začalo 16. června, tedy dnem propuštění posledního ugandského pacienta z nemocnice. Chronologicky posledním propuštěným pacientem byl sice až 16. července občan Konga, Baryomunsi ale uvedl, že jeho případ se do odpočtu nezapočítal, protože se do Ugandy dostal nelegálním způsobem a v zemi neměl žádné kontakty.
„Musím dodat, že (začátek monitorovacího období) počítáme od posledního propuštěného ugandského státního příslušníka, protože posledním propuštěným případem byl konžský občan, který se do země dostal ukrytý v nákladním voze,“ řekl ministr.
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Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.
Nejnovější, už 17. epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. V Kongu bylo zaznamenáno již 3262 případů eboly, z toho 1437 pacientů nemoci podlehlo.