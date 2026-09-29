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Spory nekončí, ale království dostane nového panovníka. Po Oyovi přichází Nyabongo

Autor: ,
  14:16
Nový král ugandského království Tooro Edward Rukidi Nyabongo I. (28. září 2026)

Nový král ugandského království Tooro Edward Rukidi Nyabongo I. (28. září 2026) | foto: Reuters

Nový král ugandského království Tooro Edward Rukidi Nyabongo I. (28. září 2026)
V Ugandě se připravují na pohřeb panovníka království Tooro Oyu Nyimbu. Na...
V Ugandě se připravují na pohřeb panovníka království Tooro Oyu Nyimbu. Na...
V Ugandě se připravují na pohřeb panovníka království Tooro Oyu Nyimbu. Na...
12 fotografií
Na západě Ugandy v úterý i přes spory ohledně dědictví korunují nového panovníka království Tooro, jednoho ze čtyř oficiálních tradičních království v zemi. Stane se jím šestapadesátiletý princ, který dlouhé roky působil jako novinář. Zvolil si panovnické jméno Edward Rukidi Nyabongo. Na trůn usedne poté, co předchozí král Oyo Nyimba minulý měsíc podlehl rakovině v pouhých čtyřiatřiceti letech.

Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo byl jako příští panovník vybrán stařešiny z královského klanu Babiito, přestože nebyl v následnické linii na předních místech. To vyvolalo spory a rozsáhlé reakce i za hranicemi země. Kijanangoma je v civilním životě televizní moderátor a editor státní vysílací společnosti UBC.

Dosavadní král Oyo Nyimba zemřel 27. srpna ve Spojených státech, kde se léčil s rakovinou. Na trůn usedl v roce 1995 ve věku tří let a podle Guinnessovy knihy rekordů se tehdy stal nejmladším vládnoucím panovníkem na světě.

Králův strýc a premiér království Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki dříve řekl, že Oyo Nyimba po sobě zanechal dítě, které je následníkem trůnu. Nástupnická komise však zvolila bratrance bývalého panovníka, což podle agentur mohlo souviset se snahou vyhnout se tomu, aby na trůn znovu usedlo dítě.

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Králova jediná sestra Ruth Komuntaleová a jejich matka Best Kemigisaová volbu odmítly. „Můj bratr po sobě zanechal závěť, která zcela jasně uvádí, že dědicem trůnu je jeho syn,“ řekla princezna. Dodala, že závěť obsahuje také jméno náhradního nástupce pro případ, že by jeho syn nemohl na trůn usednout. Podle matky zesnulého krále by měl být nástupník představen, až nastane pravý čas.

Fotografie údajného Oyova syna zaplavily místní sociální média, což dodává příznivcům zesnulého krále naději. Kritici však poukazují na to, že pokud král, který se oficiálně nikdy neoženil, skutečně syna měl, mělo být dítě představeno stařešinům klanu ještě za jeho života.

Podle Kemigisaové je Oyův syn momentálně v americkém Texasu, kde se jeho otec neúspěšně léčil. Chlapec se měl vrátit do Ugandy, Kemigisaová však uvedla, že to v nastalém napětí kolem dědického sporu nebylo možné. „Žádné dítě by se nemělo dostat do situace, kdy by pro ně návrat do otcovy rodné země mohl znamenat, že bude zataženo do konfliktu,“ napsala na síti X.

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Korunovace je celodenní oslavou, která začíná už po půlnoci tradičními rituály, po kterých musí nový král ujít čtyři kilometry dlouhou cestu do paláce. Součástí oslav by měl být předstíraný souboj, který symbolicky ukáže, že stát se králem není snadné. Pak by měl Nyabongo dostat požehnání od členů královského klanu a podstoupit další rituály, než oficiálně usedne na trůn.

Oyo Nyimba byl korunován po smrti svého otce a v dětství se stal známou postavou i mimo Ugandu. Při korunovaci v roce 1995 podstoupil tradiční rituály a až do svých osmnácti let vládl s pomocí regentů. Později se stal také velvyslancem dobré vůle OSN a zasazoval se o boj proti HIV a AIDS.

Jeho pozůstatky byly převezeny ze Spojených států do Ugandy. Pohřeb se uskutečnil v královských hrobkách nedaleko jeho paláce ve městě Fort Portal a už předem se očekávala účast desítek tisíc lidí.

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Tradiční království byla v Ugandě zrušena poté, co země získala nezávislost na Velké Británii. V roce 1993 však byla obnovena. Jejich panovníci nemají politickou moc a nesmějí se zapojovat do stranické politiky, mají však významnou společenskou autoritu a působí jako ochránci kmenových tradic.

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