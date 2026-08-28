Zemřel ugandský král Rukidi IV., panovníkem se stal v pouhých třech letech

Král zemřel ve čtvrtek kolem 22:00 místního času (21:00 SELČ). Podle ministra z vlády prezidenta Yoweriho Museveniho se předtím léčil ve Spojených státech.
Rukidi IV. byl králem Tora, malého království na západě Ugandy poblíž hranic s Kongem. Na trůn nastoupil po smrti svého otce 12. září 1995 ve věku pouhých tří let.
|
Ošetřovatel z USA se stal králem v africké Ugandě
Uganda je republika s volenou hlavou státu, v zemi ale přetrvává několik tradičních monarchií, které navazují na království existující před příchodem kolonialismu. Politický vliv králů je dnes převážně symbolický, nadále však mají významné kulturní a společenské postavení.
Království Toro vzniklo v 19. století odtržením od sousedního království Buňoro. Ugandská vláda monarchii v roce 1967 zrušila, v roce 1993 ji ale obnovila. Hlavním městem království je Fort Portal, ležící v oblasti známé mimo jiné hornatou krajinou a blízkostí pohoří Rwenzori.
|
Chybí „očaři“ i peníze a děti čekají celé roky. Brýle jsou v Ugandě pořád luxus
Premiér Tora uvedl, že král po sobě zanechal dědice a že „kontinuita koruny je zajištěna“. Rukidi IV. nebyl ženatý.
Zpráva o jeho smrti v Ugandě vyvolala vlnu smutku. Kondolence na sociálních sítích zveřejnil také opoziční politik a bývalý popový zpěvák Bobi Wine, který úmrtí panovníka označil za nesmírně zdrcující.
Rukidi IV. se narodil v roce 1992 a králem se stal ještě jako dítě. Jeho mládí však podle premiéra Tora pro výkon jeho role nepředstavovalo překážku. „Jeho mládí není omezením, ale silou,“ uvedl letos v dubnu při příležitosti králových narozenin.