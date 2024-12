Hlučný dabér a fotbal zároveň s filmem. Jak se dělá osvěta v ugandském slumu

Je to jen stodola sbitá z rezavých trubek a plátů vlnitého plechu, v níž někdo zapojil dvě malé televize vedle sebe. Sedí se na dřevěných lavicích seřazených za sebou a podlaha chybí, pokud tedy nepočítáte udusanou hlínu. Pro místní je to však jediné kino, které mají. Aby tu mohli být, museli majiteli haly zaplatit 500 ugandských šilinků. Jednu malou minci v hodnotě tří korun.

Venku míjíme kusy masa zavěšené na hácích, špinavé stánky s ovocem, všudypřítomné odpadky, motorky a kola, různě velké plechové i dřevěné budky. Pár kroků odsud se vine silnice, kde necháváme vůz. Lidé posedávají na zemi nebo se opírají o své chatrče. Celá čtvrť nedaleko frekventované cesty Masaka je už na první pohled naprosto otřesná a ocitnout se tu nechcete ani ve dne, natož večer. Rozhodně ne sami.

Cesta do kina v kampalském slumu (6. listopadu 2024)

Bezpečnostní pokyny našich průvodců dávají znát, že se máme mít na pozoru: Tašky s věcmi si nechte v autě a pokud se neobejdete bez mobilu, držte ho pevně. Výpravu cizích „musungu“, jak se tu říká bělochům, navíc od auta až k našim místům v „kině“ jeden Uganďan otevírá a jeden uzavírá. Uvnitř už je plno a v přední řadě sedí třeba mladík v červené čepici a tričku s velkým nápisem na zádech. „Bobi Wine, můj prezident,“ vzkazuje.

Slavná tvář ugandské opozice nedávno skutečně oznámila, že chce na prezidenta v příštích volbách kandidovat. Jeho šance proti stávající hlavě státu Yowerimu Musevenimu, který vládne už od roku 1986, jsou z mnoha důvodů nevelké. Své fanoušky však zjevně stále má.

Kino v ugandském slumu. Film puštěný z televize dabuje a komentuje tento moderátor večera. (6. listopadu 2024)

Obě „filmová plátna“ visící na zdi kina jsou zapnutá. Vlevo potichu běží fotbal, vpravo film When You Become Me (Když se staneš mnou). Specifický zápach se s postupujícím večerem zažírá do pórů a lepí na patro. Po obrazovce s filmem přebíhají dvě ještěrky. Intenzivní a velmi syrový zážitek ovšem dotvoří až muž, který sedí u pravé obrazovky s mikrofonem v ruce. I když je angličtina oficiálním jazykem Ugandy, většina zdejších diváků by dění na plátně nerozuměla. Někteří by zřejmě ani nedokázali přečíst titulky k filmu.

Podle dostupných statistik a zkušeností místních totiž asi 20 až 30 procent ugandské populace neumí číst ani psát, přičemž o něco více negramotných je mezi ženami. V hlavním městě to není až takové téma jako na venkově, přesto tu na tuto okolnost musí být připravení. Moderátor večera tak všechny postavy – sám a bolestivě nahlas – dabuje. Mluví i tehdy, kdy jsou jeho hrdinové zticha. Jako polský dabing, ale s doprovodným komentářem. Popcorn nečekejte, uličkou mezi lavicemi však prochází muž a nabízí snack nejasného charakteru.

Mezi diváky sedí i některé postavy snímku When You Become Me. Ten vznikl ve spolupráci ugandské neziskové organizace Reach A Hand, místní nezávislé mediální společnosti Sauti+ a původně rakouské nevládní organizace Light for the World. Ta v afrických zemích pomáhá zajišťovat brýle pro chudé děti, financuje pacientům jinak často nedostupné operace šedého a zeleného zákalu a provozuje programy, které handicapované učí soběstačnosti.

Jde o první inkluzivní film v Ugandě, tři z herců jsou lidé s nějakým handicapem. Uvádí se, že jich v zemi žije zhruba 12 procent, jde však jen o odhady. Vláda má totiž tendenci tato data podhodnocovat. Ve společnosti zase stále přežívají zažité předsudky, cílem filmu je tak hlavně osvěta a prolomení bariér, na které handicapovaní Uganďané narážejí.

Hlavní ženská postava, mladá začínající novinářka Africa (Ankunda Doreck) je neslyšící a na nepochopení naráží i ve vlastní rodině. „Co jsem říkal o znakování u večeře?!“ opakuje jí otec, který Africu dokonce vyhodí z domu. Dívka se mezitím na dálku zamiluje do Alexe (Emmanuel Atuhaire), který se o jejím postižení dozví až na konci prvního rande – to se také odehrává v kině, takže jej Africa s pomocí úsměvů a gest zvládne promlčet – a naštve se.

„Máma byla kreativní, díky ní chodím“

Druhou zápletkou je pak osud Liama, nevidomého účetního, kterému šéf kvůli handicapu upře povýšení. Liam (Musa Mwambu) si to však nenechá líbit a celou firmu dá k soudu. Vyhraje a stane se hrdinou ugandské veřejnosti. Příběh přitom vychází ze života samotného Mwambua. Ten dnes působí jako regionální poradce Light for the World pro inkluzi lidí s postižením a část scénáře napsal. Stejně jako jeho filmové postavě i jemu byla odepřena práce, na kterou měl kvalifikaci. Odmítli ho jen proto, že je slepý.

Třiatřicetiletý Mwambu přesto líčí, že se situace nevidomých v Ugandě za posledních třicet let radikálně zlepšila. „Boj za naše práva dostal nevidomé děti do škol. Kdysi jsme neměli přístup ke speciálním počítačům, nebyly ani slepecké hole. A pracovat se dalo jen v pozicích telefonních operátorů. Lidé si totiž mysleli, že to je to jediné, co můžeme dělat,“ říká otec pěti dětí.

Velkým krokem kupředu je podle něj třeba fakt, že univerzity už dnes drží desítky míst pro nevidomé. Přesto třeba pohyb po ulicích je prý pořád bezpečnější s asistentem. Ne každý však na tak drahou službu má peníze.

Ugandský herec a regionální poradce organizace Light for the World pro inkluzi lidí s postižením Musa Mwambu (5. listopadu 2024)

„Moje matka byla skvělá. V době, kdy žádná podpora pro nevidomé neexistovala, vždy našla řešení. Nejdřív trvalo, než si okolí vůbec všimlo, že jsem slepý, protože jsem měl zavřené oči. Když jsem pak byl batole, byla nesmírně kreativní. Aby mě naučila chodit, koupila chrastítko. Dítě totiž musí mít kolem sebe něco zajímavého, k čemu se chce dostat – tak se začne plazit a později chodit. Ani nevím, jak to vycítila, ale nejdřív si klekla a postupně to chrastítko zvedala nahoru, až jsem se postavil,“ vzpomíná činorodý Uganďan.

Matka byla také tím, kdo přesvědčil mladého Musu i jeho okolí, že sice nevidí, ale studovat může. Kurz herectví pak dostal v Sauti+, kde pomáhají handicapovaným hercům pohybovat se před kamerou. Původně natočili píseň s nápěvem „není to kletba ani moje přání“, ale usoudili, že osvětě o životě postižených lépe poslouží film. Premiéru měl loni a od té doby posbíral několik cen a velký ohlas ve společnosti.

Víra je mezi Uganďany velmi silně rozšířená, většinu obyvatel tvoří křesťané. Na Boha tak narazíte i v kampalském slumu. (6. listopadu 2024

V publiku zde ve slumu se občas smějí a na konci někteří tleskají. Zda si odsud do svého běžného života odnesou větší pochopení, ukáže až čas. My mizíme pryč, ještě ani nedozněly závěrečné titulky. V africké tmě pak z úzké nevlídné uličky, jež vede z kina zpět „na hlavní“, vidíme jen uhlíky z malých ohýnků žhnoucích těsně u cesty.

Do zácpy galaktických rozměrů, které Kampalu dusí každý všední den, se hrnou další a další řidiči motorek „boda boda“. Ti na rozdíl od nešťastníků v autech dokážou z této chudinské čtvrti a následného dopravního pekla vypadnout výrazně rychleji.