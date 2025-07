Trénink na rajčatech a „kempy“. Když je slepých dětí víc, než se dá zvládnout

Šedý zákal v Africe „Šedý zákal je obzvláště rozšířený v subsaharské Africe, a to kombinací několika faktorů. Patří mezi ně chudoba, omezený přístup ke zdravotní péči, nedostatek očních specialistů a vyšší výskyt některých infekčních onemocnění. To všechno ztěžuje včasnou diagnostiku a oddaluje možnou léčbu, respektive operaci, které se v Evropě provádějí zcela běžně. V některých afrických regionech připadá na jednoho oftalmologa třeba milion lidí. K tomu si můžete připočíst také prašné prostředí, intenzivní sluneční záření, podvýživu nebo nedostatečnou osvětu v oční péči. Řada lidí trpících kataraktou ani neví, co to katarakta je,“ vysvětluje Schinko. Díky Světlu pro svět se loni uskutečnilo 48 471 tisíc operací, šedého zákalu se týkalo 27 453 z nich. Asi dvě třetiny operací proběhly v nemocnicích a třetina během terénních výjezdů. Loni bylo nejvíce operací v Etiopii, téměř 17 tisíc. Programy oční péče v Ugandě se nyní soustředí hlavně na prevenci, jako je třeba kontrola zraku dětí ve školách. Celkem tam organizace navázala kontakt s téměř 107 tisíci lidí.