VIDEO: Je to UFO? Americké námořnictvo potvrdilo pravost několika videí

Pro veřejnost však původně měly být utajené. První nahrávka z roku 2004 zachycuje asi dvanáctimetrový objekt, který neuvěřitelnou rychlostí vzlétl do výšky asi 25 kilometrů. Stejně rychle pak zase klesl nad hladinu oceánu.

Další dvě videa z roku 2015 obsahují kromě objektu pohybujícího se extrémně vysokou rychlostí také audio nahrávku, na které američtí piloti netají údiv nad tím, co vlastně vidí. „To je sakra dron, kámo!“ reaguje na objekt jeden z pilotů. „A jak letí proti větru, podívej,“ odpovídá druhý.

Nahrávky však nijak nepotvrzují setkání s přímo mimozemskými jevy. Americké námořnictvo pouze uvedlo, že zachycují dva případy setkání s tzv. UAP (Unidentified aerial phenomena).Tedy s předmětem, který armáda není schopná nijak identifikovat.

Jen zlomek běžných setkání

Videa přitom ukazují jen zlomek setkání, která piloti běžně zažívají během svých tréninkových letů. „Tyto vpády představují velké riziko, nejen pro bezpečný let našich pilotů, ale také celkovou bezpečnost samotných operací,“ uvedl pro CNN mluvčí amerického námořnictva Joe Gradisher.



„Naši letci však kvůli stigmatizaci spojené s tématem tato setkání po mnoho let vůbec nehlásili. Obávali se, že by si je lidé hned spojili s mimozemšťany. Chtěli jsme tak předejít spekulacím, co na videích může, ale také nemusí být,“ dodal mluvčí s tím, že jediným způsobem, jak zjistit, co jsou objekty zač, je nařídit pilotům, aby setkání s nimi vždy hlásili.