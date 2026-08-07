Ruské ministerstvo obrany informovalo, že jeho síly zasáhly tři plavidla v blízkosti Oděsy a Čornomorsku používaná k přepravě ukrajinského vojenského nákladu v Černém moři. Ministerstvo také tvrdí, že ruské jednotky obsadily vesnici Aniščine v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek slíbil podporu zemědělcům postiženým ruskými útoky. Moskva v poslední době zahájila útoky na ukrajinská zařízení pro vývoz zemědělských produktů a na obchodní plavidla v oblasti Černého moře. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že za uplynulý týden ruské síly zasáhly 34 plavidel využívaných ukrajinskou armádou.
Ukrajina v poslední době naopak zvýšila intenzitu dronových útoků v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje především na infrastrukturu ropného průmyslu, což v Rusku způsobilo vážný nedostatek pohonných hmot. Minulý měsíc pak začal Kyjev útočit také na logistická centra společnosti Wildberries, která je největším ruským internetovým prodejcem. Firma podle Ukrajinců mimo jiné distribuovala součástky k ruským útočným dronům.
Útoky, které Ukrajina v posledních třech týdnech podniká prakticky každou noc, v nejméně 20 různých lokalitách této firmy způsobily rozsáhlé požáry, zničily celé sklady se zbožím a narušily její rozsáhlou logistickou síť. Při posledním útoku v noci vypukl požár ve skladu v Jekatěrinburgu, který leží asi 1800 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinských hranic. Podle firmy se oheň později podařilo dostat pod kontrolu a většina zboží v areálu zůstala nepoškozená.
Jekatěrinburg
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Agentura Reuters píše, že podle její analýzy satelitních snímků bylo poškozeno nebo zničeno nejméně 1,18 milionu metrů čtverečních skladových prostor firmy, což představuje více než pětinu její skladové kapacity.
Wildberries dnes uvedla, že hledá partnery pro otevření nových skladových center. Podle Reuters jde o první veřejně oznámené opatření společnosti s cílem řešit mimořádný logistický problém způsobený ukrajinskými útoky. Narušení logistické sítě firmy otřásá ruským maloobchodním sektorem a dopadá nejen na provozovatele franšíz, ale i na desítky tisíc malých podniků, které se při online prodeji svých výrobků spoléhají právě na Wildberries, upozorňuje Reuters.
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Přežije ruský Amazon útoky dronů? Wildberries přišel už o čtvrtinu skladů
Kyjev tvrdí, že jeho údery na území Ruska mají oslabit schopnost Moskvy vést agresi a přimět ji k ukončení konfliktu.
Rusko zahájilo plošnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022 a napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Moskva i Kyjev ujišťují, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací zejména na ukrajinské straně.