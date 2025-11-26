Učitelka druhého ročníku se stala neslavně známou a následně nezaměstnanou poté, co zbila svého dvanáctiletého syna v obývacím pokoji jejich domu ve městě Mobile. Hocha podle videa uhodila nejméně dvacetkrát vší silou páskem a tahala ho za vlasy.
„Ne, není ti to ku*va líto! Protože kdyby ti to bylo ku*va líto, tak bys tuhle kravinu vůbec neudělal,“ křičí Staplesová, zatímco opakovaně bije chlapce, který bolestí křičí a pláče. Podle záznamu se ho rozhodla potrestat za to, že odešel k sousedům.
V domě byly v té době ještě dvě další děti. Není však jasné, kdo video natočil. Do školy Cottage Hill Christian Academy, kde žena pracovala, ho však zaslal její nejstarší syn Jackson, jenž už v domě nebydlí.
„Neměl jsem pocit, že by měla pracovat ve škole nebo dokonce dělat něco takového mým malým bratrům. Mně to matka dělala celý život,“ řekl stanici Fox10 čtyřiadvacetiletý Jackson Staples.
Škola následně celou věc předala policii, která ženu zadržela a obvinila z úmyslného týrání dítěte. Navrch s učitelkou druhého ročníku její zaměstnavatel s okamžitou platností rozvázal smlouvu. Na škole se přitom letos v květnu stala Staplesová učitelkou roku.
„To bylo daleko za hranicí jakékoli formy disciplíny,“ uvedl šerif Paul Burch pro Fox10 a dodal, že za takto závažné násilí mohou následovat i další obvinění.
Krkavčí matka je nyní od středečního večera na svobodě. Po složení kauce ve výši 7 500 dolarů (157 tisíc Kč) ji policie z cely propustila. Podle videa, které získala stanice Fox 10, vyběhla z vězení a odjela z místa v golfovém vozíku.