Odborový svaz pracovníků ve školství (CNTE) zahájil minulý týden stávku za lepší platové podmínky a změnu zákona o penzích, na což vláda odmítá přistoupit. Zástupci učitelů vztyčili své stany poblíž hlavního náměstí mexické metropole Zócalo, na němž má při zahájení šampionátu vzniknout fanouškovská zóna s obřími obrazovkami pro sledování fotbalového dění.
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„Vnímáme to jako provokaci,“ řekla prezidentka při pravidelné ranní tiskové konferenci. Učitelé se podle listu El Excelsior snaží využít pozornost, která se Mexiku dostává jako spolupořadateli šampionátu se Spojenými státy a Kanadou, a prosadit své dlouhodobé požadavky.
Ministr školství Mario Delgado vyzval učitele, aby blokádu ukončili, a prohlásil, že vláda se jejich požadavkům dlouhodobě snaží vyjít vstříc a zahájila s nimi dialog. Zástupci odborů však tvrdí, že zatím k ničemu nevedl.
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Mexické úřady jsou podle médií pod tlakem, aby zajistily hladký průběh měsíc trvajícího mistrovství světa již od samého začátku. Blokáda však přinejmenším může ztížit fanouškům cestu do jejich zóny na centrálním náměstí. CNTE počítá s tím, že protesty se budou konat i v zahajovací den turnaje, který otevře zápas Mexika s Jihoafrickou republikou.