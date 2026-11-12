Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Brit střídavě randil s dvěma dívkami. Jedna ze žárlivosti ubodala druhou

Autor:
  21:27
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie4

Osmnáctiletá Kayla Smithová se přiznala k vraždě šestnáctileté Chloe Watson Dransfieldové. (12. listopadu 2026) | foto: West Yorkshire Police

Osmnáctiletá Kayla Smithová se u soudu v britském Leedsu přiznala k vraždě šestnáctileté Chloe Watson Dransfieldové. Tu letos v březnu ubodala během předem domluvené rvačky, která vznikla kvůli chlapci, s nímž měly obě dívky vztah. Za vraždu jí hrozí doživotní vězení. Soud zároveň řeší i roli dalších dvou mladých mužů, kteří se na události podíleli.
Osmnáctiletá Kayla Smithová se přiznala k vraždě šestnáctileté Chloe Watson Dransfieldové. (12. listopadu 2026)
Šestnáctiletá oběť Chloe Watson Dransfieldová, kterou ubodala osmnáctiletá Kayla Smithová. (11. listopadu 2026)
Šestnáctiletá oběť Chloe Watson Dransfieldová, kterou ubodala osmnáctiletá Kayla Smithová. (12. listopadu)
Zesnulá Chloe Watson Dransfieldová (vpravo) se svojí matkou (vlevo). (10. listopadu 2026)
4 fotografie

K tragickému incidentu došlo v časných ranních hodinách 28. března v Leedsu. Chloe přijela se svým přítelem Blakem Dowlingem k domu Kayly Smithové. Osmnáctiletá Kayla na ni následně zaútočila nožem. Podle informací, které zazněly u soudu, měly obě dívky mezi sebou dlouhodobé spory.

Dowling měl podle svědectví udržovat vztah s oběma dívkami a věděl o jejich vzájemné nevraživosti. Jeho matka u soudu uvedla, že Smithová byla vůči vztahu jejího syna s Chloe žárlivá a posedlá.

Policie obvinila muže z vraždy nezletilé dívky, hrozí mu výjimečný trest

Napětí mezi dívkami vyvrcholilo už večer před útokem, kdy se pohádaly. Smithová měla Chloe opakovaně vyhrožovat pobodáním. Krátce před incidentem jí prostřednictvím telefonátu sdělila, že ji bodne do krku. Obě dívky se následně dohodly na osobním souboj. Dowling objednal taxi, kterým Chloe odjela k domu Smithové.

Podle svědkyně, která s Chloe komunikovala přes FaceTime, přitom dívka očekávala pouze běžnou rvačku, nikoli boj o život s ostrou zbraní.

Průběh zvrhlé rvačky

Záznamy z bezpečnostních kamer zachytily Smithovou, jak vychází z přístavku na zahradě domu svého dědečka s nožem v ruce. Doprovázel ji dvacetiletý Archie Rycroft, který ji následoval na místo střetu a podle obžaloby se ji pokoušel natáčet.

Chloe dostala pět bodných ran do krku a zad, kterým podlehla následkem krvácení. Smithová se po útoku vrátila společně s Rycroftem zpět k přístavku. Když její dědeček oznámil, že zavolá policii, údajně mu odpověděla: „Nemůžeš volat policii, je mrtvá.“ Záchrannou službu nakonec přivolal až 37 minut po útoku.

Zpěvák D4vd byl zatčen, je podezřelý z brutální vraždy čtrnáctileté dívky

Soud dospěl k závěru, že jediným možným trestem je doživotní odnětí svobody. Konkrétní minimální dobu, kterou musí strávit ve vězení, stanoví až po skončení celého procesu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak

Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)

Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální...

Britský radikál přiznal, že propíchl člun migrantů. Vše si natáčel, hrozí mu trest

Aktivista propíchl člun, který zachránil migranty.

Britský krajně pravicový aktivista Daniel Thomas se ve čtvrtek u soudu v Portsmouthu přiznal, že propíchl člun, na němž do Británie přes Lamanšský průliv plula skupina migrantů. Sedmatřicetiletý muž...

12. listopadu 2026  21:13

Summit jasně podpořil Ukrajinu, řekl irský premiér. Evropa odhalila priority pro mír

Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v...

Čtvrteční summit Evropského politického společenství (EPC) v Dublinu jasně podpořil Ruskem napadenou Ukrajinu a také ukázal zájem úzce spolupracovat při ochraně proti hybridním hrozbám a při obraně...

12. listopadu 2026  21:03

Protiprávní, rozhodl soud o německých kontrolách na hranicích s ČR a Polskem

ilustrační snímek

Správní soud v Drážďanech ve čtvrtek vyhověl dvěma žalobám, které si stěžovaly na hraniční kontroly Německa s Českem a Polskem. Policejní kontroly obou stěžovatelů byly v daný okamžik protiprávní,...

12. listopadu 2026  20:40

Strmý pád automobilové říše. Mercedes přeruší investice a část továren asi uzavře

Mercedes-Benz

Německý výrobce prémiových vozů Mercedes-Benz pozastaví veškeré investice do svých německých závodů a zvažuje i uzavření některých z nich. Důvodem jsou vysoké náklady na výrobu a neúspěšná jednání se...

12. listopadu 2026  20:20

Asociaci krajů dál povede Radim Holiš. Hejtmani ho zvolili jednomyslně

Hejtmani si zvolili nového předsedu Asociace krajů. Stal se jím šéf Zlínského...

Předsedou Asociace krajů České republiky zůstává hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). Ve čtvrtek ho na další dvouleté období zvolili na zasedání asociace ve Velichovkách na Náchodsku. Navrhlo...

12. listopadu 2026  19:31,  aktualizováno  20:18

Šéfku SZÚ udivily změny pro školní jídelny. Nemohu uvěřit, co se děje, kritizuje

Ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbora Macková (10. ledna 2024)

Ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbora Macková má pochybnosti, zda budou školní jídelny dodržovat nezávazná doporučení, pokud nebudou přímo součástí vyhlášky. Obává se, že se k nim bude...

12. listopadu 2026  15:40,  aktualizováno  20:16

Dálnici D4 ve směru na Prahu uzavřela smrtelná nehoda, auto tam srazilo chodce

Smrtelná nehoda na 41. kilometru D4. Auto zde srazilo chodce. (12. listopadu...

Dálnici D4 ve směru ze Strakonic na Prahu v úterý večer uzavřela tragická dopravní nehoda. Podle informací z místa došlo na 40,8. až 41. kilometru dálnice, konkrétně nedaleko autobusové zastávky, ke...

12. listopadu 2026  20:12

Konec těžkých kovů v displejích? Český vědec líčí nadějný objev možné náhrady

Premium
Zbavíme se těžkých kovů? Český vědec Ondřej Mrózek získal prestižní grant...

Tenhle výzkum se týká každého z nás: podaří se českému chemikovi zbavit displeje těžkých kovů? Iridium, ruthenium i osmium jsou drahé a toxické kovy. Ondřej Mrózek by je rád nahradil levnějšími a...

12. listopadu 2026

Už nejsem holka z Pelíšků, boom na startu kariéry mě mrzí, říká Badinková Nováková

Premium
„Největší boom své kariéry jsem zažila hned na jejím začátku. Je mi to trochu...

Přestože od premiéry Pelíšků uplynulo víc než čtvrt století, role Jindřišky ji provází dodnes. Teď konečně dostává prostor ukázat, jak rozmanité polohy umí zahrát. V posledních rolích představuje tři...

12. listopadu 2026

Hlídali ho jako prezidenta. Kolem Havlíčka bylo na Ukrajině až 50 ochránců

Kolona, která doprovázela vicepremiéra Karla Havlíčka na cestě Ukrajinou. (12....

Od našich zpravodajů v zahraničí – Ojedinělá nejen svou velikostí byla výprava vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka na Ukrajinu. Už před ní a během ní panovala kvůli možnému útoku přísná...

12. listopadu 2026  19:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Paliva dál zlevňují. Konec vládních opatření může rozdíl smazat, varuje expert

ilustrační snímek

Pohonné hmoty by podle analytiků měly nadále zlevňovat. Tempo poklesu cen ale zřejmě zpomalí. Nafta by se tak v příštích dnech měla přiblížit k hranici 45 korun za litr, o desítky haléřů by mohl...

12. listopadu 2026  19:20

OBRAZEM: Podnikatelské fórum i jednání o obnově. Havlíček navštívil Ukrajinu

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na návštěvě na Ukrajině. (11....

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) vyrazil na Ukrajinu s dosud největší podnikatelskou misí. Jednal o energetické spolupráci i o možných dodávkách českých letounů. Navštívil také jadernou elektrárnu a...

12. listopadu 2026  19:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.