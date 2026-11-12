K tragickému incidentu došlo v časných ranních hodinách 28. března v Leedsu. Chloe přijela se svým přítelem Blakem Dowlingem k domu Kayly Smithové. Osmnáctiletá Kayla na ni následně zaútočila nožem. Podle informací, které zazněly u soudu, měly obě dívky mezi sebou dlouhodobé spory.
Dowling měl podle svědectví udržovat vztah s oběma dívkami a věděl o jejich vzájemné nevraživosti. Jeho matka u soudu uvedla, že Smithová byla vůči vztahu jejího syna s Chloe žárlivá a posedlá.
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Napětí mezi dívkami vyvrcholilo už večer před útokem, kdy se pohádaly. Smithová měla Chloe opakovaně vyhrožovat pobodáním. Krátce před incidentem jí prostřednictvím telefonátu sdělila, že ji bodne do krku. Obě dívky se následně dohodly na osobním souboj. Dowling objednal taxi, kterým Chloe odjela k domu Smithové.
Podle svědkyně, která s Chloe komunikovala přes FaceTime, přitom dívka očekávala pouze běžnou rvačku, nikoli boj o život s ostrou zbraní.
Průběh zvrhlé rvačky
Záznamy z bezpečnostních kamer zachytily Smithovou, jak vychází z přístavku na zahradě domu svého dědečka s nožem v ruce. Doprovázel ji dvacetiletý Archie Rycroft, který ji následoval na místo střetu a podle obžaloby se ji pokoušel natáčet.
Chloe dostala pět bodných ran do krku a zad, kterým podlehla následkem krvácení. Smithová se po útoku vrátila společně s Rycroftem zpět k přístavku. Když její dědeček oznámil, že zavolá policii, údajně mu odpověděla: „Nemůžeš volat policii, je mrtvá.“ Záchrannou službu nakonec přivolal až 37 minut po útoku.
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Soud dospěl k závěru, že jediným možným trestem je doživotní odnětí svobody. Konkrétní minimální dobu, kterou musí strávit ve vězení, stanoví až po skončení celého procesu.