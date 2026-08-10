Zraněného muže našli u sjezdu z dálnice D1 na Turany, jeho zranění nasvědčovala tomu, že šlo o útok medvěda, uvádí portál HN Online. Záchranáři ho s mnohočetnými zraněními převezli do nemocnice v Martinu.
Po zvířeti pátrali členové zásahového týmu pro medvěda hnědého společně s dobrovolnými hasiči. Použili dva drony s termovizí, popsal člen týmu Juraj Žiak. Kvůli tomu, že medvědice představovala bezprostřední ohrožení pro zdraví a život lidí v těsné blízkosti dálnice, ji a její dvě mláďata zastřelili.
|
Medvěd na Slovensku napadl cyklistu, ten si s otevřenými zraněními došel pro pomoc
Žiak také řekl, že matka měla mimořádně opotřebovaný chrup, což svědčilo o jejím vysokém věku a možné snížené schopnosti obstarávat si přirozenou potravu.
V sobotu medvědice zaútočila také na cyklistu nedaleko Liptovského Mikuláše, skončil v nemocnici s tržnými ranami. Členové zásahového týmu šelmu ale nenašli.
|
Medvěd na severu Slovenska napadl muže zezadu a těžce ho zranil
Náměstek ministerstva životního prostředí Filip Kuffa o víkendu potvrdil, že Slovensko a Rumunsko s podporou dalších států včetně Česka žádají snížení stupně ochrany medvědů v Evropské unii. Podle něj více než polovina medvědí populace v evropském bloku žije právě v uvedených dvou zemích.
Zástupci nynější slovenské vlády v minulosti označili za podhodnocené závěry studie ochranářů a vědců z českých univerzit, že na Slovensku žije 1 012 až 1 275 medvědů. Loni ohlásili nové sčítání, a to na základě genetické analýzy. Slovenská vláda v reakci na střety šelmy s člověkem schválila před více než rokem návrh na odstřel 350 medvědů.