U letiště v Lipsku našli deset dní od incidentu další dron a výbušninu

Zaměstnanec východoněmeckého letiště Lipsko/Halle objevil v noci na 5. srpna dron s výbušninou, který se nacházel poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Letiště následně přerušilo provoz. Jiné nákladní letadlo, jež se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s dalším „neznámým letícím objektem“.
Rozbuška na výbušnině připevněné k prvnímu dronu byla podle všeho vadná. Zbytky druhého letícího objektu se zatím nenašly. Podle časopisu Der Spiegel jsou vyšetřovatelé stále více nakloněni verzi, že se nákladní letadlo nesrazilo s dalším dronem. Na poškozeném místě se totiž údajně našly organické stopy.
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Zpravodajský web Tagesschau naopak píše, že podle jeho informací vyšetřovatelé vyloučili, že by se jednalo o srážku s letícím ptákem.
Podle dnešní informace německých médií našli vyšetřovatelé deset dní po incidentu, tedy 14. srpna, na poli u obce Kabelsketal západně od letiště další dron. Při bližším ohledání místa nálezu vyšetřovatelé podle médií našli také zhruba 50 gramů výbušniny hexogen. Mluvčí generálního státního zastupitelství, které na vyšetřování incidentu dohlíží, se k informacím médií odmítla vyjádřit.
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Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt po incidentu hovořil o „scénáři hybridního útoku“. Německé úřady ale zatím čin nikomu nepřipsaly. Podle médií, která se odvolávají na své zdroje z bezpečnostních složek, se nicméně úřady domnívají, že za pokusem o útok na ukrajinské letadlo bylo Rusko.