Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Místo pochování ostatků je dočasné, do budoucna se plánuje pochovat Konovalece a další ukrajinské činitele bojující o nezávislost v Ukrajinském národním panteonu v areálu Kyjevskopečerské lávry v hlavním městě, dodala agentura, která na svém webu také zveřejnila snímky a video z ceremonie.
Konovalec se za první světové války dostal jako rakousko-uherský voják do ruského zajetí. Po pádu cara bojoval o nezávislost Ukrajiny, proti bolševikům i ruským bělogvardějcům. V exilu přežil několik pokusů o atentát, než jej v roce 1938 v Rotterdamu sprovodil ze světa agent sovětské tajné policie náloží zamaskovanou v bonboniéře.
Ukrajina koncem května s poctami pochovala ostatky jednoho z vůdců OUN Andrije Melnyka. Obřadu v Národním památníku, vojenském hřbitově u Kyjeva, kde jsou pochováni hlavně vojáci padlí v nynější válce s Ruskem, se zúčastnil i prezident Zelenskyj, který je židovského původu. Melnyka označil za velkou postavu ukrajinských dějin. Oznámil, že budou následovat repatriace dalších ukrajinských hrdinů.
|
Kyjev chce vrátit ostatky kontroverzních nacionalistů. Rozčílil Poláky i Izrael
Kyjev podle médií tlačí na Německo kvůli ostatkům Stepana Bandery.
Projekt vytváření panteonu národních hrdinů během války s Ruskem opomíjí někdejší spolupráci Melnykovovy organizace s německými nacisty, poznamenala dříve agentura AFP. Melnyk, který zemřel v roce 1964, vedl jednu část OUN, která se rozštěpila na radikálnější banderovce (OUN-B) vedené Stepanem Banderou a na umírněnější melnykovce (OUN-M).
OUN během druhé světové války bojovala proti Sovětům za nezávislost Ukrajiny, ale také spolupracovala s nacistickým Německem a podílela se na vyvražďování Židů. Členové OUN a jejího ozbrojeného křídla, Ukrajinské povstalecké armády (UPA), bojovali i v rámci jednotek SS. Na svědomí mají masakry desítek tisíc polských civilistů na Volyni, která je nyní součástí západní Ukrajiny.
Udělení čestného titulu Hrdinové UPA jednotce speciálních sil prezidentem Zelenským vedlo v květnu k roztržce s Polskem. V reakci polský prezident Karol Nawrocki odebral Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, Řád Bílé orlice. Tři bývalí ukrajinští prezidenti následně stejný řád vrátili.