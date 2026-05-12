Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

U Itala se objevily příznaky hantaviru, byl ve stejném letadle jako jedna z obětí

Autor: ,
  16:37
U 25letého Itala se projevily příznaky onemocnění způsobeného hantavirem, specializovaná nemocnice v Římě bude testovat jeho biologické vzorky. Muž byl na palubě letu nizozemské společnosti KLM, na němž se krátce nacházela i jedna z obětí hantaviru. Podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse je zatím potvrzeno devět případů, další dva jsou téměř jisté a zřejmě přibudou i další, větší rozšíření nákazy nyní nehrozí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
24 fotografií

Mladý Ital z Kalábrie je nyní v karanténě, informovala ANSA. Římský ústav pro nakažlivé nemoci Spallanzani také podle agentury vyvrátil dřívější informace médií, že muž, u něhož se projevily příznaky onemocnění, bude hospitalizován v hlavním městě.

Ohnisko nákazy hantavirem je spojeno s výletní lodí MV Hondius, plující pod nizozemskou vlajkou, která zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. První cestující, 70letý Holanďan, zemřel na palubě 11. dubna.

Češi se obávají hantavirů od místních hlodavců. Začínají nakupovat roušky

Po necelých dvou týdnech bylo jeho tělo vyloženo na ostrově Svatá Helena, kde vystoupily také tři desítky lidí, včetně manželky zesnulého Nizozemce, která 26. dubna zemřela v nemocnici v Johannesburgu. Testy v tamní nemocnici potvrdily, že se jedná o hantavirus.

Na nákazu hantavirem na lodi zemřela 2. května také žena z Německa. Den nato zakotvila loď na Kapverdských ostrovech, jejichž úřady nepovolily vylodění pasažérů s tím, že nemají dostatečné zdravotnické kapacity.

Hantavirus na výletní lodi: pochybení poslalo 12 zdravotníků do karantény

Později bylo vyjednáno, že loď popluje na španělské Kanárské ostrovy, kam dorazila v neděli. Zde z ní úřady evakuovaly zbytek pasažérů a část členů posádky. Plavidlo nyní míří do Rotterdamu, kde se podle agentury AFP očekává v neděli večer.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie evakuovala okolí i školku

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Komárově uzavřely v úterý dopoledne policejní hlídky nejbližší okolí a evakuovaly lidi z dotčených domů. Před 15. hodinou policie dopravu v...

12. května 2026  10:13,  aktualizováno  16:40

Abychom neměli velký dluh, varoval Rajchl. Poslanci se přeli o výdaje na obranu

Poslanec SPD Jindřich Rajchl uspořádal seminář o covidu a dopadech vládních...

Na jednání obranného sněmovního výboru se členové dohadovali o výdajích na obranu. Místopředseda výboru Jindřich Rajchl (PRO) varoval, že při zvyšování investic do obranného sektoru hrozí České...

12. května 2026  16:40

Škody po požáru v Českém Švýcarsku podle správy parku nepřesáhnou 20 milionů korun

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Správa národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po nedávném požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, budou dohromady 15 až 20...

12. května 2026  16:39

Tunelem Blanka budou jezdit autobusy MHD. Podívejte se, kudy linka 145 povede

ilustrační snímek

Letos v létě začne v metropoli jezdit roky diskutovaná autobusová linka, která propojí Prahu 8 s Prahou 6 tunelovým komplexem Blanka. Sdělil to dnes Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která má na...

12. května 2026  16:39

U Itala se objevily příznaky hantaviru, byl ve stejném letadle jako jedna z obětí

KLM airbus A321neo aerolinky letadla

U 25letého Itala se projevily příznaky onemocnění způsobeného hantavirem, specializovaná nemocnice v Římě bude testovat jeho biologické vzorky. Muž byl na palubě letu nizozemské společnosti KLM, na...

12. května 2026  16:37

Pro obec konala dobro, ale pomáhala si protizákonně. Starostka skončila u soudu

Starostka Dobříkova přišla o funkci kvůli lži o stezce (12. května 2026)

Krajský soud potrestal starostku Dobříkova Nikolu Kajsrlíkovou stopadesátitisícovou pokutou a tříletým zákazem činnosti ve funkci starostky za tři přečiny, kterých se dopustila ve vedení obce. Trest...

12. května 2026  16:01,  aktualizováno  16:31

Češi se obávají hantavirů od místních hlodavců. Začínají nakupovat roušky

ilustrační snímek

Nejméně tři mrtvé, okolo deseti nakažených a přes sto lidí v karanténě má zatím na svědomí epidemie hantavirózy, která vypukla na výletní lodi MV Hondius. Ačkoli podle odborníků je riziko dalšího...

12. května 2026  16:30

„Obešel celý stůl, aby se pozdravil s Rusy.“ Kremelský novinář si dělá legraci z Fica

Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě setkal s ruským prezidentem...

Rusko uznává jen sílu a vstřícnost považuje za slabost. A té se nakonec vždy vysměje. Přesně v tomto duchu se nesla reportáž ruské televize Rossija 1. Kremelský zpravodaj Pavel Zarubin v ní s ironií...

12. května 2026  16:26

V Bosně zachraňovali v bouři pět českých teenagerů, horská chata byla zamčená

Pět českých teenagerů uvízlo v bouři na hoře Prenj, zachraňovali je horští...

Bosenská horská služba uvedla, že v noci na úterý zachránila pět mladistvých z Česka ve věku 16 až 17 let, kteří se kvůli špatnému počasí dostali do nesnází v pohoří Prenj. Mluvčí českého...

12. května 2026  12:47,  aktualizováno  16:17

Válka v Íránu už USA stála 600 miliard, nejvíce padlo na munici a obnovu vybavení

Americký ministr obrany Pete Hegseth se připravuje na slyšení před podvýborem...

Válka v Íránu zatím Spojené státy stála kolem 29 miliard dolarů (600 miliard korun), uvedl v úterý vysoce postavený činitel Pentagonu. Číslo je o čtyři miliardy dolarů (83 miliard korun) vyšší než...

12. května 2026  16:08

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Muž v zoo přelezl zábranu a uhodil zvíře klackem přes mříž. Ještě se tomu smál

Mláďata v jihomoravských zoo

Takhle se ke zvířatům nechováme. S těmito slovy zveřejnila brněnská zoo video, na němž jeden z návštěvníků přelezl zábranu a klackem skrz klec napadl samce takina indického. Přestože se výtržník...

12. května 2026  13:52,  aktualizováno  16:04

RECENZE: Co podstoupit pro Psycho. Maximová představí toxický svět castingů

Elizaveta Maximová v představení Psychodrama, které uvádí pražské Divadlo Viola.

Intenzivní, ironicky břitké vyprávění o moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Tak v pražském Divadle Viola zvou na aktuální novinku, ve které září Elizaveta Maximová.

12. května 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.