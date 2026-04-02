U hranic Slovenska dopadl ruský dron, Pellegrini chce prosadit stav ohrožení

Učinil tak v reakci na středeční nálet tří ruských dronů na ukrajinské město Perečyn, vzdálené jen deset kilometrů od hranic se Slovenskem. Drony ve městě a okolí podle médií poškodily elektrickou rozvodnu a další objekty kritické infrastruktury.
Incident na dohled od slovenských hranic je dostatečně důrazný argument pro smysluplnou a odbornou debatu o požadavku armády, zdůraznil šéf státu.
„Dnes na Slovensku známe jen stav míru či stav války. Nic mezi tím. A naše armáda má problém, protože během míru nemůže účinně vykonávat všechna preventivní opatření, která by bezpečně vyřešila incidenty, jako je případný pád zbloudilého dronu či jiné techniky na naše území,“ řekl Pellegrini.
Připomenul, že na příští týden svolal kulatý stůl, u kterého mají armádní velitelé politikům vysvětlit podstatu a význam požadovaných změn. Pozvání podle prezidenta přijali i opoziční politici.
„Pevně věřím, že po tomto setkání nebude toto téma soubojem opozice a koalice, ale půjde o společnou snahu všech zodpovědných politiků postarat se o bezpečnost slovenských občanů,“ prohlásil šéf státu. Diskuse by podle něj měla vyústit ve změnu zákonů, aby poskytly ozbrojeným silám oprávnění použít „obranné prostředky“ na ochranu slovenského území a vzdušného prostoru.
Spojenci podle médií ve středu varovali Bratislavu ohledně pohybu dronů ve vzdušném prostoru Ukrajiny nedaleko Slovenska. Vzhledem k tomu, že drony nepřekročily hranice, nebyly další prostředky nasazeny.