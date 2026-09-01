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U elektrárny na východě Německa se našla výbušná zařízení, zasahují pyrotechnici

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  14:01aktualizováno  14:21

Elektrárna Jänschwalde (2. října 2021) | foto: Profimedia.cz

Na rozvodně nedaleko elektrárny Jänschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. Policie uvedla, že zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě jsou pyrotechnici, nebezpečí podle policie nehrozí.

Podle agentury DPA byla výbušná zařízení nalezena v areálu rozvodny v obci Turnow-Preilack, která leží jen pár kilometrů západně od elektrárny Jänschwalde.

Elektrárnu vlastní německá energetická společnost LEAG, která patří společnosti EP Energy Transition, jež je součástí skupiny EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského.

Policie zjistila poškození vedení dnes v 8:00. „Zajišťujeme stopy. Pyrotechnici jsou na místě,“ uvedli policisté. Dopad na obyvatele incident podle nich žádný nemá. Podle policie jde o nález „nekonvenčního“ výbušného zařízení.

Regionální list Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) píše o pokusu o útok na rozvodnu v Turnowě-Preilacku. Použity při něm byly podle něj zřejmě podomácku vyrobené rakety. Rozvodnu několikrát zasáhly. Cílem bylo podle MAZ zjevně způsobit rozsáhlý výpadek proudu. To se ale nepodařilo.

Německo z útoku v Lipsku obviní Rusko, kancléř ohlásí protiakci, píší média

K incidentu dochází v době, kdy se německý kancléř Friedrich Merz podle médií chystá obvinit Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letiště a oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi EU.

Jänschwalde

Jänschwalde

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