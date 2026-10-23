Podle rumunských médií se loď potápí v místě vzdáleném 13 námořních mil (asi 24 kilometrů) od rumunského přístavu Konstanca poté, co ji patrně zasáhl dron.
Posádku plavidla tvořilo deset Ukrajinců a tři Ázerbájdžánci. Námořním záchranářům se zatím podařilo z vody dostat devět přeživších, po třech stále pátrají. Akci komplikuje špatné počasí, kvůli kterému nemohou nad moře vzlétnout vrtulníky.
„Toto je zjevná součást eskalace prováděné Ruskem v kontextu války na Ukrajině,“ uvedl rumunský prezident.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko a Ukrajina už několik měsíců stupňují také útoky pomocí dronů na nákladní lodě v Černém moři ve snaze narušit exportní kapacity nepřítele, a poškodit tak jeho ekonomiku.
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Útoky Moskvy do značné míry omezily ukrajinský vývoz zemědělských produktů po moři, zatímco útoky Kyjeva donutily Rusko hledat alternativní trasy pro vlastní vývoz.