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„Ruská eskalace.“ U Rumunska se potápí zasažená loď, nejméně jeden mrtvý

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  11:51aktualizováno  12:19
Rumunští záchranáři pátrají po námořnících ze zasažené nákladní lodi poblíž rumunských břehů v Černém moři. Jeden člen většinově ukrajinské posádky zemřel, tři se pohřešují, devět se podařilo zachránit, píší média s odvoláním na rumunské úřady. Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo, že ruské síly zasáhly nákladní loď v Černém moři.

Podle rumunských médií se loď potápí v místě vzdáleném 13 námořních mil (asi 24 kilometrů) od rumunského přístavu Konstanca poté, co ji patrně zasáhl dron.

Lodě u rumunského přístavu Konstanca (9. září 2026)
Rumunský přístav Konstanca (18. března 2026)
Záchranné služby se starají o posádku lodí napadených v Černém moři u bulharského pobřeží. (13. října 2026)
Záchranné služby se starají o posádku lodí napadených v Černém moři u bulharského pobřeží. (13. října 2026)
14 fotografií

Posádku plavidla tvořilo deset Ukrajinců a tři Ázerbájdžánci. Námořním záchranářům se zatím podařilo z vody dostat devět přeživších, po třech stále pátrají. Akci komplikuje špatné počasí, kvůli kterému nemohou nad moře vzlétnout vrtulníky.

„Toto je zjevná součást eskalace prováděné Ruskem v kontextu války na Ukrajině,“ uvedl rumunský prezident.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko a Ukrajina už několik měsíců stupňují také útoky pomocí dronů na nákladní lodě v Černém moři ve snaze narušit exportní kapacity nepřítele, a poškodit tak jeho ekonomiku.

Žádost Bulharů vyslyšena. Nad Černé moře zamířil po útocích na lodě americký hlídač

Útoky Moskvy do značné míry omezily ukrajinský vývoz zemědělských produktů po moři, zatímco útoky Kyjeva donutily Rusko hledat alternativní trasy pro vlastní vývoz.

Konstanca

Konstanca

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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