Podjezd v Berlíně skončil kvůli neshodám stavebníků půlmetrovým schodem

Autor:
  14:23
Neúspěšná byla u Berlína dlouho očekávaná stavba podjezdu pod železniční tratí: napojení na přilehlou křižovatku totiž končí půlmetrovým schodem. Deník Bild to přirovnal ke kocourkovské akci. Neprůjezdný podjezd znamená, že řidiči musí dál používat sedmikilometrovou objížďku.

Podchod pro automobilovou dopravu a nadchod pro chodce přes železniční trať v Německu. Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Stavbu podjezdu a rekonstrukci křižovatky organizovaly rozdílné instituce, které se nedokázaly domluvit. Případ zaujal řadu médií a regionální veřejnoprávní stanice RBB o něm natočila reportáž.

Podjezd stojí v braniborské obci Blankenfelde-Mahlow, která hraničí s Berlínem a která tvoří jedno z jeho jižních předměstí. Stavbu pod tratí, která metropoli spojuje mimo jiné s Prahou, měla na starosti společnost InfraGo, což je dceřiný podnik německých drah Deutsche Bahn (DB). Křižovatku zase přestavovala obec.

Její starosta Michael Schwuchow tvrdí, že železniční společnost opakovaně předkládala stavební plány, které bylo nemožné schválit. Dráhy naopak uvádí, že obec odmítala návrhy řešení, aby se podjezd mohl otevřít.

Velkou Chuchli rozdělil spor o nadjezd železnice, místo něj má být podjezd

Jádrem sporu byly podle Bildu očividně vyšší náklady, protože návrhy předpokládaly snížení povrchu křižovatky včetně přeložení inženýrských sítí na náklady obce. Obě stavby tak byly dokončeny nezávisle na sobě, jejich propojení ale není možné. Navýšit sklon podjezdu nelze, neboť by silnice byla příliš strmá a u křižovatky by končila pro podvozky vozů nebezpečnou hranou.

Jediným řešením je nyní nová přestavba křižovatky včetně přeložky sítí. „Z nákladů tří milionů eur (73 milionů Kč) vyúčtujeme drahám jejich podíl,“ uvedl Schwuchow.

Přestavba bude hotová na konci letošního roku, což nejen pro řidiče znamená další objížďky. Bild citoval jednoho taxikáře, který řekl, že kvůli objížďce si lidé při cestách za trať musí připlatit asi 15 eur (366 Kč).

