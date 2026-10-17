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Starověké ruiny přežily válku. Pod hladinu moře u Súru se vracejí potápěči

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  18:11
Podvodní archeologické naleziště u přístavního města Týr v Libanonu (17. září...

Podvodní archeologické naleziště u přístavního města Týr v Libanonu (17. září 2026) | foto: ČTK

Podvodní archeologické naleziště u přístavního města Týr v Libanonu (17. září...
Archeologické naleziště u přístavního města Týr v Libanonu (17. září 2026)
Potápěč drží kus starověké keramiky u pobřeží města Týr v Libanonu. (17. září...
Sloupy z doby starověkého Říma ve městě Týr (17. září 2026)
17 fotografií
Ve středomořských vodách u jiholibanonského města Súr (známého jako Týr či Týros) proplouvají potápěči kolem kamenných zdí, starověkých konstrukcí a potopené cesty. Jedná se o pozůstatky města, které kdysi stávalo nad vodou.

Návštěvníci se s vratkým příměřím mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh vracejí do Súru, známého svými troskami z dob starověkého Říma a ještě starší fénickou historií. Poskytovatelé potápěčských služeb hlásí, že se zájem o ruiny pod vodou zvyšuje, ačkoliv počty návštěvníků zůstávají nižší než před válkou.

„Potápěčská sezóna není, co bývala. Ale každý den se na podvodní trosky chodí podívat víc a víc lidí,“ řekl Júsif Džundí, manažer libanonského potápěčského centra.

Izrael bombardoval libanonské město Súr zapsané na seznamu UNESCO

Podvodní pozůstatky jsou součástí širší archeologické krajiny města. Podle organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) je významná část pozůstatků starověkého města zatopená. Archeologové pod vodou podél někdejšího pobřeží zaznamenali zdi, přístavní konstrukce a další pozůstatky.

„Trosky tvoří identitu města. Ukazují nám, jak staré město je a jaká je jeho historie,“ komentoval Džundí, podle kterého podvodní ruiny, kterým se často říká potopené město, lákají potápěče z celého světa.

Týr (či Týros, jak zní historické názvy města) byl jedním z nejvýznamnějších fénických přístavů, odkud proudil obchod do celého Středomoří. Město bylo také známé svým fialovým barvivem. Později se stalo významným řeckým a římským centrem.

Súr

Súr

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Ruiny figurují na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1984. Válka vyvolává obavy o jejich zachování jak pod vodou, tak na souši.

„Báli jsme se o architektonické památky nad vodou, kterých se válka a útoky dotkly. Ale taky jsme měli strach o trosky pod vodou. Ty však díkybohu zasaženy nebyly,“ řekl Džundí.

Před vyhlášením příměří na konci června čelil Súr intenzivním izraelským náletům. Části města byly během bojů vážně poškozeny. UNESCO kvůli konfliktu v červenci 2026 zařadilo archeologické pozůstatky v Súru na seznam světového dědictví v ohrožení.

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Alí Badauí z památkového úřadu uvedl, že je ochrana podmořských nalezišť náročná. „Nejsou dobře chráněná,“ řekl s tím, že občas dojde k zásahu, „Ale snažíme se ze všech sil prostřednictvím výzkumů, a také se pokoušíme o vytvoření zákonů, které by je v budoucnu chránily,“ dodal.

Podle Badauího chtějí úřady také lépe prozkoumat podmořský cestovní ruch a více do něj investovat, což by zahrnovalo i vybudování podvodních archeologických parků, díky kterým by se na starověké pozůstatky mohlo podívat více lidí.

Tyto snahy jsou součástí úsilí Súru o opětovné vybudování cestovního ruchu po válce, ale také zachování architektonických památek zachycujících tisíciletou historii města.

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