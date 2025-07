Výroba stíhaček Typhoon v Británii je v ohrožení. Továrna stojí, nejsou objednávky

V továrně společnosti BAE Systems ve Wartonu v hrabství Lancashire se stroje vyráběly po desítky let. Nyní se závod chystá dodat poslední objednaný letoun. O ten si zažádal Katar v roce 2017.

„V hangáru je jedno letadlo, ale v podstatě čeká na několik dílů a na natření,“ řekl portálu Financial Times jeden odborový funkcionář. „Co se týče hlavní montáže, je hotová a už neživí další pracovníky.“

Britská vláda od roku 2009 nezadala žádnou novou objednávku na letadla. Nové objednávky ze Saúdské Arábie a Kataru ještě nedohodla.

Typhoony vyrábí celoevropské konsorcium zahrnující britskou BAE, francouzský Airbus a italské Leonardo, přičemž každá společnost vyrábí pro letouny jiné díly. Každá země provozuje též finální montážní linku a smontuje letoun, který si objedná partnerská země.

Chybějící výroba vyvolává otázku, nakolik vláda myslí vážně své závazky, že Británie v kontextu ruské agrese posílí svůj obranný průmysl, přičemž tím i podpoří britskou ekonomiku a pracovní příležitosti. Generální tajemnice odborového svazu Unite Sharon Grahamová podotýká, že zaměstnanci BAE a celého britského obranného průmyslu se budou ptát, jakým způsobem to mohla vláda dopustit, když slibuje „britský růst, britská pracovní místa, britské dovednosti, britské inovace“.

„Opakovaně jsem vládním ministrům říkala, jak moc je ohrožena zaměstnanost, dovednosti a národní bezpečnost, pokud přestaneme montovat naše vlastní stíhací letouny,“ uvedla Grahamová.

Že potřeby britského vojenského průmyslu nejsou prioritou vlády, podle kritiků naznačuje i rozhodnutí Londýna pořídit americké stíhačky F-35 namísto vylepšení typhoonů. Británie je jediná země z konsorcia, která nemá objednávku nejnovějšího modelu letounu – ač se zavázala k modernizaci svého letectva.

„Přínos nových objednávek F-35 pro pracovní místa ve Spojeném království je zanedbatelný a nepomáhá, když vláda opakuje velmi přehnaná tvrzení,“ kritizuje Grahamová. „Nenahrazení stávajících stíhacích letounů novými typhoony by bylo obrovským sebepoškozením státu,“ uvedla s tím, že na tom závisí přibližně 20 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovních míst v průmyslu klíčovém pro národní bezpečnost. Typhoon podle odborové organizace vytvoří v Británii šestkrát více pracovních příležitostí než F-35.

Grahamová zároveň poukazuje, že Británie spolu s Japonskem a Itálií vyvíjí stíhací letoun nové generace „Tempest“, který by měl nahradit typhoony a být alternativou F-35. „Celý nový program neviditelných stíhacích letounů by byl ohrožen, pokud by Spojené království nemělo kvalifikovanou pracovní sílu pro vývoj tohoto programu.“