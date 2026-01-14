Tymošenkovou viní z korupce, prohledali ústředí její strany. Čistka, zuří expremiérka

Autor: ,
  11:06
Ukrajinské úřady obvinily bývalou premiérku Juliji Tymošenkovou z korupce a prohledaly ústředí její strany v Kyjevě. Opoziční politička obvinění odmítla a počínání úřadů označila za předvolební čistku. Národní protikorupční úřad NABU v úterý uvedl, že šéf jednoho z poslaneckých klubů nabízel zákonodárcům z jiných klubů „nezákonné výhody“ za hlasování o návrzích zákonů podle jeho představ. Oficiálně žádné jméno nezaznělo, následovaly však informace z anonymních zdrojů, že jde o Tymošenkovou.
Julija Tymošenková (2. září 2025)

Julija Tymošenková (2. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Předsedkyně strany Baťkivščina, poslankyně Julija Tymošenková a předseda strany...
Ukrajinci volí v předčasných parlamentních volbách. Svůj hlas vhodila do urny...
Neúspěšná kandidátka ukrajinských voleb Julia Tymošenková.
Julija Tymošenková (22. ledna 2019)
9 fotografií

„Kategoricky odmítám všechna absurdní obvinění,“ napsala Tymošenková na sociální síti. Uvedla, že tři desítky ozbrojenců prohledávaly stranické kanceláře celou noc, aniž by předložily soudní povolení.

„Jen hlasitá veřejná prohlášení na internetu bez jakýchkoli důkazů. Prohlídka je grandiózní PR tah. Nic nenašli, tak mi prostě vzali pracovní telefony, parlamentní dokumenty a osobní úspory,“ tvrdí Tymošenková.

„Zdá se, že volby jsou mnohem blíž, než se zdálo. A někdo se rozhodl zahájit čistku mezi soupeři. Toto není první politický zásah proti mně. Pronásledování a teror jsou mým každodenním chlebem mnoho let,“ tvrdila v narážce na své uvěznění v éře proruského prezidenta Viktora Janukovyče, jehož svržení v roce 2014 jí otevřelo cestu na svobodu. Zdůraznila, že se ničeho nebojí a že ji nikdo nemůže zlomit ani zastavit.

Zelenskyj přelstil Trumpa. Volby v dobách války může proměnit ve svůj triumf

Ukrajinská ústava neumožňuje vypsat volby, když je země ve válečném stavu. Nicméně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož původní mandát vypršel v květnu 2024, koncem loňského roku upozornil, že návrh mírového plánu předpokládá, že Ukrajina čelící od února 2022 ruské invazi uspořádá prezidentské volby „co nejdříve“ po podpisu dohody o ukončení nepřátelských akcí.

NABU koncem loňského roku sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) odhalil organizovanou zločineckou skupinu, jejíž členy jsou někteří současní ukrajinští poslanci. Podle úřadu systematicky přijímali úplatky výměnou za své hlasy v parlamentu.

Zelenského nejbližší muž Jermak po razii protikorupčního úřadu rezignoval

Ukrajina se opakovaně potýká s korupčními skandály. Na podzim loňského roku vypukl skandál okolo státního podniku Enerhoatom. O křesla přišli dva ministři a nakonec byl odvolán i šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak, dlouho pokládaný po Zelenském za druhého nejmocnějšího muže na Ukrajině.

Loni v létě na Ukrajině vypukly protesty poté, co parlament schválil zákon oslabující nezávislost protikorupčních institucí. Tisíce lidí v Kyjevě i dalších městech požadovaly zachování autonomie NABU a SAP, dvou klíčových úřadů pro potírání korupce. Pod tlakem veřejnosti i mezinárodních partnerů Zelenskyj a jeho vláda od oslabení nezávislosti protikorupčních institucí ustoupili.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Írán viní USA a Izrael ze smrti civilistů. Trump prý jen hledá záminku k intervenci

Plakát v Teheránu hlásající „Írán je náš domov.“ (13. ledna 2026)

Íránská mise při OSN v úterý obvinila Spojené státy a Izrael, že nesou odpovědnost za stovky obětí protivládních protestů v Íránu. Americký prezident Donald Trump podle ní také podněcuje k násilí,...

14. ledna 2026  6:21,  aktualizováno  11:32

Babiš je rukojmí extremistů, říká Rakušan. Kritizuje i „trafiku“ pro Turka

Přímý přenos
Předseda STAN Vít Rakušan před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše (14....

Druhým den pokračuje jednání před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše. Koaliční kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě, který se opírá o většinu 108 poslanců ze 200, by ji měl hladce získat. „Tahle...

14. ledna 2026  5:43,  aktualizováno  11:25

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

14. ledna 2026  11:25

Putin se rozhodl pro válku dva roky před jejím rozpoutáním, řekl Scholz

Olaf Scholz (13.ledna 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin se podle bývalého německého kancléře Olafa Scholze rozhodl vpadnout na Ukrajinu nejméně dva roky před tím, než invazi nařídil. Bývalý kancléř to řekl v úterý večer při...

14. ledna 2026  11:13

Největší krach od covidu. Zbankrotoval americký prodejce luxusu Saks Global

Průčelí vlajkového obchodu Saks Fifth Avenue na Manhattanu v New Yorku (6....

Americký konglomerát Saks Global, který se zaměřuje na prodej luxusního zboží, požádal o ochranu před věřiteli. Jde o jeden z největších bankrotů v maloobchodním sektoru od pandemie covidu-19. Kolaps...

14. ledna 2026  11:06

Tymošenkovou viní z korupce, prohledali ústředí její strany. Čistka, zuří expremiérka

Julija Tymošenková (2. září 2025)

Ukrajinské úřady obvinily bývalou premiérku Juliji Tymošenkovou z korupce a prohledaly ústředí její strany v Kyjevě. Opoziční politička obvinění odmítla a počínání úřadů označila za předvolební...

14. ledna 2026  11:06

Meteorologové aktualizovali výstrahu před ledovkou, silnice jsou sjízdné

Situace na D35 z Ostravy do Olomouce po nočním sněžení (13. ledna 2026)

Meteorologové během středečního odpoledne očekávají od severozápadu přibývání deště, který bude zejména ve východní polovině území místy mrznoucí s možnou tvorbou slabé ledovky. Silnice napříč...

14. ledna 2026  7:17,  aktualizováno  11:03

Turek bude mít jako zmocněnec pro klima pracovní smlouvu nebo dohodu

Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13....

Poslanec Motoristů Filip Turek bude jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní...

14. ledna 2026  11:01

Sexuální násilí kněze znovu vyšetří. Policie má na čin nahlížet i očima oběti, řekl soud

ilustrační snímek

Policie chybovala v kauze ženy, která před více než deseti lety podala trestní oznámení na kněze kvůli údajnému sexuálnímu násilí. Policisté případ třikrát odložili. Stížnosti ženy dnes vyhověl...

14. ledna 2026  10:20,  aktualizováno 

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  10:59

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

„Ochránce pedofilů,“ vyslechl si Trump v továrně Ford. Reagoval obscénním gestem

Americký prezident Donald Trump hovoří v Detroit Economic Clubu v Michiganu....

Během úterní návštěvy amerického prezidenta v závodu Ford v Michiganu se odehrál incident, jehož nahrávka se začala šířit sociálními sítěmi. Jeden ze zaměstnanců na ní na Trumpa mimo záběr vykřikl:...

14. ledna 2026  10:58

Cyklostezka je hotová, padají však na ni kameny. Sanace svahu projekt dál prodraží

Stavbu náročného úseku cyklostezky mezi Dalovicemi a Všeborovicemi provázejí...

Část páteřní cyklostezky Ohře u Všeborovic na Karlovarsku by se měla otevřít letos v létě. Ačkoli je už povrch dokončený, lidé ji ještě využívat nemohou. Důvodem je nestabilní svah, ze kterého na...

14. ledna 2026  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.