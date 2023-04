Twitter jde na ruku Kremlu. Zrušil restrikce proti účtům, ukazují algoritmy

Konkrétně se jedná o účty ruského prezidenta Putina, ruského ministerstva zahraničních věcí a jejich velvyslanectví ve Velké Británii.

V dubnu loňského roku, několik týdnů po vstupu ruských vojsk na Ukrajinu, Twitter uvedl, že „nebude zesilovat ani doporučovat vládní účty patřící státům, které omezují přístup ke svobodným informacím a jsou zapojeny do ozbrojeného mezistátního konfliktu“ s tím, že tato politika se bude okamžitě vztahovat na ruské vládní účty.

Uvedl, že to bude znamenat, že tyto účty nebudou doporučovány ve vyhledávání, na domovské časové ose a v dalších částech služby.

Nyní se však ruské vládní účty objevovaly v horní části některých výsledků vyhledávání a objevovaly by se v algoritmicky řízeném kanálu Twitteru „pro vás“ u nově vytvořeného účtu, i když by je nesledoval.

Pravděpodobně nejde o náhodu

Bývalý vedoucí pracovník Twitteru potvrdil deníku The Telegraph, že to znamená obrat oproti loňským opatřením. Uvedl, že „Bylo by mimořádně nepravděpodobné, že by k této změně došlo náhodou nebo bez vědomí a pokynů zaměstnanců společnosti.“

Sociální sítě jsou považovány za klíčovou součást kremelských dezinformací. Účet na britském velvyslanectví byl odsouzen za tvrzení, že ukrajinské síly střílejí na vlastní občany, a za výrok, že vojáci „si zaslouží smrt oběšením“.

Elon Musk koupil Twitter loni v říjnu za 44 miliard dolarů (35 miliard Kč) a zrušil mnoho moderátorských opatření této sociální sítě s tím, že chce podporovat svobodu projevu.

Minulý týden vyšlo najevo, že Twitter uvolnil omezení pro účty ruských a čínských státních médií, jako jsou RT.com a Global Times, zavedená v roce 2020. Wenhao Ma, reportér vysílání Hlasu Ameriky vlastněného Spojenými státy, zjistil, že jsou mu doporučovány příspěvky z médií financovaných Pekingem. Stránky také odstranily štítky připojené k účtům, které uživatele vyzývaly, aby „zůstali informováni“.

Studie zdrojového kódu Twitteru z minulého týdne ukázala, že jeho algoritmus snižuje počet příspěvků souvisejících s ukrajinskou krizí.

Muskův satelitní internetový systém Starlink byl pro Ukrajinu, která se snaží bránit před ruskou invazí, klíčovou zbraní, ale miliardář ze společnosti Tesla se v posledních měsících jevil Rusku vstřícnější, což vyvolalo kritiku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.